Thực hiện Kế hoạch thu hồi đất số 04/KH-UBND ngày 08/01/2026 của UBND xã Châu Pha về việc thực hiện Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Châu Pha). UBND xã Châu Pha đã ban hành 372 thông báo thu hồi đất, hiện nay còn 23 trường hợp chưa gửi được đến các hộ dân có đất bị thu hồi tại các ấp Bàu Phượng, ấp Tân Ninh, ấp Tân Ro xã Châu Pha, do không liên lạc được, gồm các hộ Ông/bà có tên sau:

STT

Họ và tên

Số thửa địa chính

Số tờ địa chính

Địa chỉ thường trú

01

Phạm Quang Sáng và Phạm Thị Hóa

402

06

Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh

02

Nguyễn Văn Phúc và Vũ Thị Hằng

37

51

Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh

03

Nguyễn Văn Năm, Bùi Mỹ Hạnh và Phạm Văn Tâm, Thân Thị Thu Thảo

24

52

Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh

04

Lê Văn Thiện và Đỗ Thị Đào

1115; 1551; 1141

11

Ấp Tân Ro, Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh

05

Nguyễn Tấn Lãnh và Trần Thị Kim Loan

407; 435

11

Ấp Tân Ro, Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh

06

Trịnh Quốc Phong

827; 473

11

Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh

07

Trần Thị Hoa

580

11

Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh

08

Dương Văn Danh

657

11

Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh

09

Phạm Thị Thỏi

828

11

Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh

10

Đào Xuân Mạnh

1017

18

Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh

11

Rosi Dah Hal lem

57

19

97 Nguyễn Văn Trỗi Phường Cầu Kiệu, Thành Phố Hồ Chí Minh

12

MoHamad Aly

91

19

97 Nguyễn Văn Trỗi Phường Cầu Kiệu, Thành Phố Hồ Chí Minh

13

Phạm Văn Hiếu

53

16

5.12 Chung cư Phố Đông, Tổ 7, KP6, Phường Phước Long, Thành Phố Hồ Chí Minh

14

Thửa đất chưa xác định được chủ

1541

11

Ấp Tân Ro, xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh

15

Nguyễn Đại Dương và Trần Thị Ngọc Hiếu

1009

18

017C Chung cư Phạm Thế Hiển, Phường Chánh Hưng, Thành Phố Hồ Chí Minh.

16

Nguyễn Trường Giang

1521

11

792B Bình Giã, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Hồ Chí Minh

17

Hộ Trần Văn Sinh và Nguyễn Thị Hồng

278;1143;610

11

Khu phố Hương Sơn, Phường Long Hương, Thành Phố Hồ Chí Minh.

18

Nguyễn Hữu Hoàng và Nguyễn Thị Nga

07

52

PC L10 Chung cư DIC Phoenix Trung tâm Chí Linh, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh

19

Ngô Trung Sơn và Trịnh Thu Phong

339;340

51

Ngõ 402 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành Phố Hà Nội.

20

Nguyễn Công Viên và Phạm Thị Thu Hoài

338

51

P611 Lakeside A1, Trung tâm Chí Linh, Phường Tam Thắng, Thành Phố Hồ Chí Minh.

21

Nguyễn Thìn

33, 19

06

Đặc khu Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

22

Nguyễn Thị Hòe

256, 631, 253

06

Khu phố 5, Phường Trảng Dài, Đồng Nai

23

Nguyễn Thị Liên

471

11

Xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh



UBND xã Châu Pha thông báo đến các hộ Ông/bà nêu trên được biết và đề nghị liên hệ với UBND xã Châu Pha thông qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Châu Pha (địa chỉ: Ấp 3, xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: 0967.152.152 ông Nguyễn Thành Thảo; 0932.170.797 ông Thạch Chí Hùng) để nhận Thông báo thu hồi đất và thư mời điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Thông báo.

Sau thời gian trên, các hộ Ông/bà vẫn không liên hệ, UBND xã Châu Pha sẽ thực hiện quy trình kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

UBND xã Châu Pha-Thành phố Hồ Chí Minh