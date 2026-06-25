Lễ hội Yến Sào Khánh Hòa 2026: Tri ân gần 700 năm lịch sử ngành nghề

Ngày 24-6-2026, Lễ hội Yến sào Khánh Hòa 2026 diễn ra trang trọng tại đảo yến Hòn Nội nhằm tri ân các bậc tiền bối, khẳng định vị thế thương hiệu và thúc đẩy kinh tế, du lịch địa phương

Đây là sự kiện văn hóa truyền thống thường niên nhằm tôn vinh, thành kính tri ân Thủy tổ, Thánh Mẫu và các vị tiền bối đã có công khai sáng, bảo vệ và phát triển ngành nghề yến sào với bề dày lịch sử gần 700 năm.

Sự kiện chính trị – văn hóa quy mô lớn

Lễ hội vinh dự được đón tiếp Đồng chí Trần Phong – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Đồng chí Lâm Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang; Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận), Côn Đảo.

Sự kiện còn thu hút sự tham gia của cộng đồng người làm nghề yến, toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty và gần 500 nhà phân phối, đại lý kinh doanh yến sào trên toàn quốc.

Thực hiện nghi lễ dâng hương lên thủy tổ ngành nghề yến sào

Hành trình lịch sử trường tồn và tri ân sâu sắc

Theo sử sách, năm 1328, Đề đốc Thủy quân Lê Văn Đạt (thời nhà Trần) đã phát hiện ra các hòn đảo có yến làm tổ tại vùng biển Bình Khang (đảo yến ngày nay) và được tôn vinh là Thủy tổ nghề yến sào Việt Nam. Kế nghiệp ông là An phủ sứ Bình Khang Lê Văn Quang và con gái Lê Thị Huyền Trâm – Đại đô đốc Thủy quân Tây Sơn.

Vào ngày 10/5 Âm lịch năm 1793, Đại đô đốc Lê Thị Huyền Trâm cùng cha và các tướng sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo và các đảo yến. Từ đó, bà được nhân dân suy tôn là Đảo Chủ Thánh Mẫu và lập miếu thờ tôn kính trên đảo Yến.

Lễ hội Yến sào Khánh Hòa chính là minh chứng sống động cho sự gắn kết mật thiết giữa con người và thiên nhiên, giữa giá trị truyền thống lịch sử hào hùng và sự phát triển của hiện tại.

Gìn giữ di sản và khát vọng vươn tầm

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban lãnh đạo Công ty Yến Sào Khánh Hòa khẳng định thế hệ hôm nay luôn nêu cao trách nhiệm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa quý báu của ngành nghề; nỗ lực đưa thương hiệu Yến sào Khánh Hòa ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng với công lao của các bậc tiền nhân. Đây cũng là dịp ý nghĩa để các thế hệ cán bộ, công nhân viên cùng hệ thống nhà phân phối, đại lý trong và ngoài nước gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết và chia sẻ kinh nghiệm phát triển toàn ngành.

Khen thưởng và tôn vinh cá nhân tiêu biểu

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong cùng lãnh đạo UBND tỉnh và công ty trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trao tặng giấy khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển của công ty. Đồng thời, doanh nghiệp cũng trao tặng quà lưu niệm ý nghĩa cho đại diện Chi tộc họ Lê thuộc phường Vĩnh Nguyên và phường Phước Hải nhằm tri ân sâu sắc cội nguồn lịch sử dòng tộc.

K.H