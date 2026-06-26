Thực hiện Kế hoạch thu hồi đất số 17/KH-UBND ngày 16/01/2026 của UBND xã Châu Pha về việc thực hiện Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện Dự án đường gom dân sinh dự án thành phần 3 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 1) xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh. UBND xã Châu Pha đã ban hành 137 thông báo thu hồi đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường gom dân sinh tuyến số 3 (ấp 2, xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh) đoạn qua xã Châu Pha, hiện nay còn 52 trường hợp chưa gửi được đến các hộ dân có đất bị thu hồi tại ấp 2 xã Châu Pha, do không liên lạc được, gồm các hộ Ông/bà có tên sau:
| STT
| Họ và tên
| Số thửa địa chính
| Số tờ địa chính
| Địa chỉ thường trú
| 1
| Phạm Văn Cường và
Lê Thị Hoa
| 104
| 353; 354
| E3-4/14 Trung tâm đô thị Chí Linh, phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh
| 2
| Nguyễn Văn Nô và
Phùng Thị Liên
| 128
| 27
| Khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
| 3
| Nguyễn Trọng Năng và
Lê Thị Huyền
| 129
| 61
| Khu phố 7, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
| 4
| Nguyễn Thị Nghị và Nguyễn Văn Giàu
| 128
| 6
| Tân Tiến, xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh
| 5
| Liêu A Tiến và Nguyễn Huỳnh Quý Ngọc
| 129
| 236
| Khu phố Phú Thạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
| 6
| Nguyễn Thị Kim Thanh
| 129
| 237
| Khu phố 4, xã Ngã Giao, Thành phố Hồ Chí Minh
| 7
| Trần Văn Úy và Vũ Thị Xiêm
| 128
| 130
| Khu phố Phước Sơn, Phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh
| 8
| Nguyễn Thị Thùy Trang
| 129
| 201
| Ấp Đông, xã Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh
| 9
| Hoàng Văn Dân và Bùi Thị Ánh Tuyết
| 129
| 234
| 434/11 đường Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, Thành phố Hồ Chí Minh
| 10
| Nguyễn Thị Lan
| 128
| 101
| Ấp 4, xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh
| 11
| Nguyễn Thị Thanh
| 128
| 103
| Khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
| 12
| Nguyễn Chí Nhơn và Nguyễn Thị Tố Quyên
| 129
| 291
| Thôn Hòa Hiệp, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai
| 13
| Phạm Đình Giang và Quách Thị Tâm
| 129
| 290
| Thôn An Phụ, xã Đồng Châu, tỉnh Hưng yên
| 14
| Phạm Quốc Bảo và Lê Thị Tam
| 129
| 289
| G2.17.11 chung cư Galaxy 9, số 9, Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh
| 15
| Khương Thanh Hà
| 129
| 297
| Số 58 Đường D1A, khu phố 6, phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh
| 16
| Mai Kim Tiến
| 129
| 296
| Căn hộ 02 tầng 4 BlockB2, chung cư TopaZ, Cao Lỗ, phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
| 17
| Nguyễn Chí Nhơn và Nguyễn Thị Tố Uyên
| 129
| 295
| Thôn Hòa Hiệp, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai
| 18
| Nguyễn Văn Nam và Lê Thị Huyền
| 129
| 294
| Khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
| 19
| Nguyễn Quốc Nam và Dương Thị Thùy Trang
| 129
| 293
| Khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
| 20
| Nguyễn Thị Thanh Tuyền
| 98
| 664
| Thôn Thiên Xuân, xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi
| 21
| Dương Công Định và Thái Thị Hà Giang
| 98
| 642
| Tổ dân phố 4, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
| 22
| Nguyễn Anh Tuấn
| 98
| 660
| 282/19/6 Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh
| 23
| Nguyễn Văn Quế và Trần Thị Xuân
| 98
| 659
| 780/18/26 Bình Giã, phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh
| 24
| Phan Thanh Vy
| 98
| 650
| 10/76/55 Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh
| 25
| Lê Văn Đạo và Ngô Thị Kim Loan
| 98
| 648
| 50 đường 41 khu phố 5, phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh
| 26
| Huỳnh Thanh Hải
| 98
| 646
| Khu phố 4, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh
| 27
| Nguyễn Thị Hằng Nga
| 98
| 644
| Khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
| 28
| Phan Thị Thu Hằng
| 104
| 371
| 45 Lô D4 Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
| 29
| Phạm Văn Hùng và Nguyễn Thị Thanh Bình
| 104
| 221
| 47/42/19 Bùi Đình Túy, phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
| 30
| Phan Thị Bích Nương
| 104
| 702
| 617 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
| 31
| Lê Xuân Nguyên
| 104
| 362
| Tổ 15 khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
| 32
| Dương Đình Tứ và Hồ Thị Thuận
| 104
| 363
| Khu phố Thị Vải, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
| 33
| Phạm Văn Hiển và Trần Thị Mỹ Dung
| 104
| 364
| Khu phố Hải Lộc, xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh
| 34
| Đinh Thái Hà và Nguyễn Lê Bảo Ngân
| 104
| 367
| 10 đường 26, phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh
| 35
| Nguyễn Thanh Tâm và Nguyễn Lê Ngọc Hạnh
| 104
| 368
| 501/BII ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp
| 36
| Nguyễn Văn Kính và Trần Thị Hải Lý
| 104
| 421
| Khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
| 37
| Trương Thị Gấm
| 104
| 355
| Ấp Long Phú, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai
| 38
| Vũ Thái Hà và Phạm Thị Tuyết Lan
| 104
| 357
| A4/441D KP 4, tỉnh Lộ 16, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
| 39
| Nguyễn Lê Dũng và Nguyễn Thị Lẹ
| 104
| 360
| Căn hộ 14.01 CC An Phú Đông, phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
| 40
| Trương Đình Tiên và Vương Thị Thanh Trà
| 104
| 361
| Tổ 6, thôn Bưng Cơ, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai
| 41
| Bạch Đình Tính và Đinh Thị Minh Hải
| 104
| 416
| Thôn Thọ Trung, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi
| 42
| Nguyễn Hoài Việt
| 104
| 418
| 888/35/5A Lạc Long Quân, phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
| 43
| Phạm Văn Thành
| 104
| 419
| Khu Phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
| 44
| Đỗ Văn Ninh và Phạm Thị Luyến
| 104
| 347
| Thôn 4, xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng
| 45
| Trịnh Công Sơn
| 104
| 350
| Ấp An Chu, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai
| 46
| Nguyễn Vũ Tuấn Anh và Bùi Thị Thùy Giang
| 104
| 338
| Kp 3, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
| 47
| Nguyễn Long Cường và Trần Thị Yến Trang
| 104
| 252
| 44A Đường Linh Đông, tổ 5, khu phố 7, phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
| 48
| Đào Xuân Thung
| 104
| 340
| Xóm Cha, xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình
| 49
| Nguyễn Văn Hùng
| 104
| 341
| Thôn 18 xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk
| 50
| Nguyễn Thị Ngọc Trinh
| 104
| 343
| Thôn 2 xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng
| 51
| Hồ Vĩnh Hải và Phan Thị Lan Phương
| 104
| 345
| Khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
| 52
| Phạm Hoàng Nam
| 104
| 443
| 69/11 Chu Mạnh Trinh, phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
UBND xã Châu Pha thông báo đến các hộ Ông/bà nêu trên được biết và đề nghị liên hệ với UBND xã Châu Pha thông qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Châu Pha (địa chỉ: Ấp 3, xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: 0933.830.366 ông Trần Hữu Thọ, 0932.170.797 ông Thạch Chí Hùng) để nhận Thông báo thu hồi đất và thư mời điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Thông báo.
Sau thời gian trên, các hộ Ông/bà vẫn không liên hệ, UBND xã Châu Pha sẽ thực hiện quy trình kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.