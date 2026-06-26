Thực hiện Kế hoạch thu hồi đất số 17/KH-UBND ngày 16/01/2026 của UBND xã Châu Pha về việc thực hiện Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện Dự án đường gom dân sinh dự án thành phần 3 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 1) xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh. UBND xã Châu Pha đã ban hành 137 thông báo thu hồi đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường gom dân sinh tuyến số 3 (ấp 2, xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh) đoạn qua xã Châu Pha, hiện nay còn 52 trường hợp chưa gửi được đến các hộ dân có đất bị thu hồi tại ấp 2 xã Châu Pha, do không liên lạc được, gồm các hộ Ông/bà có tên sau:

STT

Họ và tên

Số thửa địa chính

Số tờ địa chính

Địa chỉ thường trú

1

Phạm Văn Cường và

Lê Thị Hoa

104

353; 354

E3-4/14 Trung tâm đô thị Chí Linh, phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh

2

Nguyễn Văn Nô và

Phùng Thị Liên

128

27

Khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

3

Nguyễn Trọng Năng và

Lê Thị Huyền

129

61

Khu phố 7, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

4

Nguyễn Thị Nghị và Nguyễn Văn Giàu

128

6

Tân Tiến, xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh

5

Liêu A Tiến và Nguyễn Huỳnh Quý Ngọc

129

236

Khu phố Phú Thạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

6

Nguyễn Thị Kim Thanh

129

237

Khu phố 4, xã Ngã Giao, Thành phố Hồ Chí Minh

7

Trần Văn Úy và Vũ Thị Xiêm

128

130

Khu phố Phước Sơn, Phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh

8

Nguyễn Thị Thùy Trang

129

201

Ấp Đông, xã Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh

9

Hoàng Văn Dân và Bùi Thị Ánh Tuyết

129

234

434/11 đường Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, Thành phố Hồ Chí Minh

10

Nguyễn Thị Lan

128

101

Ấp 4, xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh

11

Nguyễn Thị Thanh

128

103

Khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

12

Nguyễn Chí Nhơn và Nguyễn Thị Tố Quyên

129

291

Thôn Hòa Hiệp, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai

13

Phạm Đình Giang và Quách Thị Tâm

129

290

Thôn An Phụ, xã Đồng Châu, tỉnh Hưng yên

14

Phạm Quốc Bảo và Lê Thị Tam

129

289

G2.17.11 chung cư Galaxy 9, số 9, Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh

15

Khương Thanh Hà

129

297

Số 58 Đường D1A, khu phố 6, phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh

16

Mai Kim Tiến

129

296

Căn hộ 02 tầng 4 BlockB2, chung cư TopaZ, Cao Lỗ, phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

17

Nguyễn Chí Nhơn và Nguyễn Thị Tố Uyên

129

295

Thôn Hòa Hiệp, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai

18

Nguyễn Văn Nam và Lê Thị Huyền

129

294

Khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

19

Nguyễn Quốc Nam và Dương Thị Thùy Trang

129

293

Khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

20

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

98

664

Thôn Thiên Xuân, xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi

21

Dương Công Định và Thái Thị Hà Giang

98

642

Tổ dân phố 4, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

22

Nguyễn Anh Tuấn

98

660

282/19/6 Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh

23

Nguyễn Văn Quế và Trần Thị Xuân

98

659

780/18/26 Bình Giã, phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh

24

Phan Thanh Vy

98

650

10/76/55 Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh

25

Lê Văn Đạo và Ngô Thị Kim Loan

98

648

50 đường 41 khu phố 5, phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh

26

Huỳnh Thanh Hải

98

646

Khu phố 4, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh

27

Nguyễn Thị Hằng Nga

98

644

Khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

28

Phan Thị Thu Hằng

104

371

45 Lô D4 Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

29

Phạm Văn Hùng và Nguyễn Thị Thanh Bình

104

221

47/42/19 Bùi Đình Túy, phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

30

Phan Thị Bích Nương

104

702

617 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

31

Lê Xuân Nguyên

104

362

Tổ 15 khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

32

Dương Đình Tứ và Hồ Thị Thuận

104

363

Khu phố Thị Vải, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

33

Phạm Văn Hiển và Trần Thị Mỹ Dung

104

364

Khu phố Hải Lộc, xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh

34

Đinh Thái Hà và Nguyễn Lê Bảo Ngân

104

367

10 đường 26, phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh

35

Nguyễn Thanh Tâm và Nguyễn Lê Ngọc Hạnh

104

368

501/BII ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp

36

Nguyễn Văn Kính và Trần Thị Hải Lý

104

421

Khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

37

Trương Thị Gấm

104

355

Ấp Long Phú, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai

38

Vũ Thái Hà và Phạm Thị Tuyết Lan

104

357

A4/441D KP 4, tỉnh Lộ 16, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

39

Nguyễn Lê Dũng và Nguyễn Thị Lẹ

104

360

Căn hộ 14.01 CC An Phú Đông, phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

40

Trương Đình Tiên và Vương Thị Thanh Trà

104

361

Tổ 6, thôn Bưng Cơ, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai

41

Bạch Đình Tính và Đinh Thị Minh Hải

104

416

Thôn Thọ Trung, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi

42

Nguyễn Hoài Việt

104

418

888/35/5A Lạc Long Quân, phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

43

Phạm Văn Thành

104

419

Khu Phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

44

Đỗ Văn Ninh và Phạm Thị Luyến

104

347

Thôn 4, xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng

45

Trịnh Công Sơn

104

350

Ấp An Chu, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai

46

Nguyễn Vũ Tuấn Anh và Bùi Thị Thùy Giang

104

338

Kp 3, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

47

Nguyễn Long Cường và Trần Thị Yến Trang

104

252

44A Đường Linh Đông, tổ 5, khu phố 7, phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

48

Đào Xuân Thung

104

340

Xóm Cha, xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình

49

Nguyễn Văn Hùng

104

341

Thôn 18 xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk

50

Nguyễn Thị Ngọc Trinh

104

343

Thôn 2 xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng

51

Hồ Vĩnh Hải và Phan Thị Lan Phương

104

345

Khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

52

Phạm Hoàng Nam

104

443

69/11 Chu Mạnh Trinh, phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh



UBND xã Châu Pha thông báo đến các hộ Ông/bà nêu trên được biết và đề nghị liên hệ với UBND xã Châu Pha thông qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Châu Pha (địa chỉ: Ấp 3, xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: 0933.830.366 ông Trần Hữu Thọ, 0932.170.797 ông Thạch Chí Hùng) để nhận Thông báo thu hồi đất và thư mời điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Thông báo.

Sau thời gian trên, các hộ Ông/bà vẫn không liên hệ, UBND xã Châu Pha sẽ thực hiện quy trình kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

UBND xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh