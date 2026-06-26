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Tìm chủ sử dụng đất có đất thu hồi thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường gom dân sinh tuyến số 3 (ấp 2, xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh) đoạn qua xã Châu Pha

Thực hiện Kế hoạch thu hồi đất số 17/KH-UBND ngày 16/01/2026 của UBND xã Châu Pha về việc thực hiện Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện Dự án đường gom dân sinh dự án thành phần 3 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 1) xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh. UBND xã Châu Pha đã ban hành 137 thông báo thu hồi đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường gom dân sinh tuyến số 3 (ấp 2, xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh) đoạn qua xã Châu Pha, hiện nay còn 52 trường hợp chưa gửi được đến các hộ dân có đất bị thu hồi tại ấp 2 xã Châu Pha, do không liên lạc được, gồm các hộ Ông/bà có tên sau:

STT
 Họ và tên
 Số thửa địa chính
 Số tờ địa chính
 Địa chỉ thường trú
1
 Phạm Văn Cường và
Lê Thị Hoa
 104
 353; 354
 E3-4/14 Trung tâm đô thị Chí Linh, phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh
2
 Nguyễn Văn Nô và
Phùng Thị Liên
 128
 27
 Khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
3
 Nguyễn Trọng Năng và
Lê Thị Huyền
 129
 61
 Khu phố 7, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
4
 Nguyễn Thị Nghị và Nguyễn Văn Giàu
 128
 6
 Tân Tiến, xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh
5
 Liêu A Tiến và Nguyễn Huỳnh Quý Ngọc
 129
 236
 Khu phố Phú Thạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
6
 Nguyễn Thị Kim Thanh
 129
 237
 Khu phố 4, xã Ngã Giao, Thành phố Hồ Chí Minh
7
 Trần Văn Úy và Vũ Thị Xiêm
 128
 130
 Khu phố Phước Sơn, Phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh
8
 Nguyễn Thị Thùy Trang
 129
 201
 Ấp Đông, xã Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh
9
 Hoàng Văn Dân và Bùi Thị Ánh Tuyết
 129
 234
 434/11 đường Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, Thành phố Hồ Chí Minh
10
 Nguyễn Thị Lan
 128
 101
 Ấp 4, xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh
11
 Nguyễn Thị Thanh
 128
 103
 Khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
12
 Nguyễn Chí Nhơn và Nguyễn Thị Tố Quyên
 129
 291
 Thôn Hòa Hiệp, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai
13
 Phạm Đình Giang và Quách Thị Tâm
 129
 290
 Thôn An Phụ, xã Đồng Châu, tỉnh Hưng yên
14
 Phạm Quốc Bảo và Lê Thị Tam
 129
 289
 G2.17.11 chung cư Galaxy 9, số 9, Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh
15
 Khương Thanh Hà
 129
 297
 Số 58 Đường D1A, khu phố 6, phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh
16
 Mai Kim Tiến
 129
 296
 Căn hộ 02 tầng 4 BlockB2, chung cư TopaZ, Cao Lỗ, phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
17
 Nguyễn Chí Nhơn và Nguyễn Thị Tố Uyên
 129
 295
 Thôn Hòa Hiệp, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai
18
 Nguyễn Văn Nam và Lê Thị Huyền
 129
 294
 Khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
19
 Nguyễn Quốc Nam và Dương Thị Thùy Trang
 129
 293
 Khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
20
 Nguyễn Thị Thanh Tuyền
 98
 664
 Thôn Thiên Xuân, xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi
21
 Dương Công Định và Thái Thị Hà Giang
 98
 642
 Tổ dân phố 4, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
22
 Nguyễn Anh Tuấn
 98
 660
 282/19/6 Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh
23
 Nguyễn Văn Quế và Trần Thị Xuân
 98
 659
 780/18/26 Bình Giã, phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh
24
 Phan Thanh Vy
 98
 650
 10/76/55 Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh
25
 Lê Văn Đạo và Ngô Thị Kim Loan
 98
 648
 50 đường 41 khu phố 5, phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh
26
 Huỳnh Thanh Hải
 98
 646
 Khu phố 4, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh
27
 Nguyễn Thị Hằng Nga
 98
 644
 Khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
28
 Phan Thị Thu Hằng
 104
 371
 45 Lô D4 Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
29
 Phạm Văn Hùng và Nguyễn Thị Thanh Bình
 104
 221
 47/42/19 Bùi Đình Túy, phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
30
 Phan Thị Bích Nương
 104
 702
 617 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
31
 Lê Xuân Nguyên
 104
 362
 Tổ 15 khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
32
 Dương Đình Tứ và Hồ Thị Thuận
 104
 363
 Khu phố Thị Vải, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
33
 Phạm Văn Hiển và Trần Thị Mỹ Dung
 104
 364
 Khu phố Hải Lộc, xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh
34
 Đinh Thái Hà và Nguyễn Lê Bảo Ngân
 104
 367
 10 đường 26, phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh
35
 Nguyễn Thanh Tâm và Nguyễn Lê Ngọc Hạnh
 104
 368
 501/BII ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp
36
 Nguyễn Văn Kính và Trần Thị Hải Lý
 104
 421
 Khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
37
 Trương Thị Gấm
 104
 355
 Ấp Long Phú, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai
38
 Vũ Thái Hà và Phạm Thị Tuyết Lan
 104
 357
 A4/441D KP 4, tỉnh Lộ 16, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
39
 Nguyễn Lê Dũng và Nguyễn Thị Lẹ
 104
 360
 Căn hộ 14.01 CC An Phú Đông, phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
40
 Trương Đình Tiên và Vương Thị Thanh Trà
 104
 361
 Tổ 6, thôn Bưng Cơ, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai
41
 Bạch Đình Tính và Đinh Thị Minh Hải
 104
 416
 Thôn Thọ Trung, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi
42
 Nguyễn Hoài Việt
 104
 418
 888/35/5A Lạc Long Quân, phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
43
 Phạm Văn Thành
 104
 419
 Khu Phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
44
 Đỗ Văn Ninh và Phạm Thị Luyến
 104
 347
 Thôn 4, xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng
45
 Trịnh Công Sơn
 104
 350
 Ấp An Chu, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai
46
 Nguyễn Vũ Tuấn Anh và Bùi Thị Thùy Giang
 104
 338
 Kp 3, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
47
 Nguyễn Long Cường và Trần Thị Yến Trang
 104
 252
 44A Đường Linh Đông, tổ 5, khu phố 7, phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
48
 Đào Xuân Thung
 104
 340
 Xóm Cha, xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình
49
 Nguyễn Văn Hùng
 104
 341
 Thôn 18 xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk
50
 Nguyễn Thị Ngọc Trinh
 104
 343
 Thôn 2 xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng
51
 Hồ Vĩnh Hải và Phan Thị Lan Phương
 104
 345
 Khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
52
 Phạm Hoàng Nam
 104
 443
 69/11 Chu Mạnh Trinh, phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh

UBND xã Châu Pha thông báo đến các hộ Ông/bà nêu trên được biết và đề nghị liên hệ với UBND xã Châu Pha thông qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Châu Pha (địa chỉ: Ấp 3, xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: 0933.830.366 ông Trần Hữu Thọ, 0932.170.797 ông Thạch Chí Hùng) để nhận Thông báo thu hồi đất và thư mời điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Thông báo.

Sau thời gian trên, các hộ Ông/bà vẫn không liên hệ, UBND xã Châu Pha sẽ thực hiện quy trình kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

UBND xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh

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Thông báo UBND xã Châu Pha-Thành phố Hồ Chí Minh Kế hoạch thu hồi đất số 17/KH-UBND

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