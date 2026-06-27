Xổ số kiến thiết miền Nam 6 tháng đầu năm 2026: Tăng trưởng 2 con số, doanh thu chạm mốc 86.147 tỷ đồng, duy trì tỷ lệ tiêu thụ “kỷ lục” 98,86%

Mặc dù bối cảnh kinh tế vĩ mô có nhiều biến động do áp lực lạm phát và chi phí sản xuất gia tăng, hoạt động kinh doanh Xổ số kiến thiết (XSKT) khu vực miền Nam trong 2 quý đầu năm 2026 vẫn chứng kiến đà tăng trưởng bùng nổ, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột đóng góp lớn cho ngân sách công địa phương.

Sức hút lớn từ thị trường và trợ lực chính sách

Theo báo cáo chính thức từ Hội nghị Hội đồng XSKT Khu vực miền Nam lần thứ 142 vừa diễn ra tại TPHCM (Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu đăng cai tổ chức), thị trường xổ số truyền thống tại các tỉnh phía Nam tiếp tục ghi nhận những con số tăng trưởng khả quan. Yếu tố thời tiết thuận lợi cùng chuỗi lễ hội kéo dài trong các tháng đầu năm đã kích cầu sức tiêu thụ vé số tăng mạnh.

Đặc biệt, "đòn bẩy" lớn nhất giúp thị trường bứt phá chính là động thái hỗ trợ kịp thời từ Bộ Tài chính. Cụ thể, cơ quan quản lý đã cấp phép cho các công ty trong khu vực tăng hạn mức phát hành đối với 04 kỳ vé Xuân Bính Ngọ (mỗi kỳ tăng thêm 20 tỷ đồng) và chính thức cho phép tăng doanh số phát hành thường nhật thêm 20 tỷ đồng/kỳ xổ áp dụng từ ngày 01/04/2026. Quyết sách này đã giải quyết triệt để tình trạng "khan hiếm vé" và đáp ứng nhu cầu đang tăng rất cao của người chơi.

Những con số tăng trưởng ấn tượng

Nhờ khai thác tốt các điều kiện thuận lợi, kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu của toàn khu vực trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt mức rất cao:

· Doanh số phát hành xổ số truyền thống: Chạm mốc 87.140 tỷ đồng, tăng tới 13,66% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 48,56% kế hoạch của cả năm 2026.

· Doanh thu tiêu thụ thực tế: Đạt mức kỷ lục 86.147 tỷ đồng, tăng trưởng 13,54% so với cùng kỳ năm trước và cán mốc 50,02% kế hoạch năm.

· Tỷ lệ tiêu thụ bình quân khu vực: Đạt mức gần như tuyệt đối là 98,86% (chỉ giảm nhẹ 0,11% so với cùng kỳ năm 2025). Điều này đồng nghĩa với việc vé số phát hành ra thị trường đến đâu gần như được người chơi bao tiêu hết đến đó.

· Chi phí trả thưởng: Ghi nhận con số 42.126 tỷ đồng, mang lại niềm vui tài chính và cơ hội đổi đời cho hàng triệu khách hàng may mắn, đồng thời bảo đảm tính minh bạch, uy tín của loại hình "Ích nước - Lợi nhà".

Sự duy trì ổn định này không chỉ khẳng định vị thế bền vững của ngành xổ số truyền thống trước các loại hình giải trí hiện đại, mà còn tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách các địa phương để tái đầu tư vào hệ thống y tế, giáo dục và các công trình phúc lợi xã hội trọng điểm.

NÓNG CHUYỆN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Bên cạnh bức tranh kinh doanh khởi sắc, từ tháng 7/2026, toàn ngành XSKT và hệ thống đại lý đang khẩn trương triển khai và thích ứng với các quy định mới của Luật Thuế. Người trúng thưởng: Tính thuế theo "Vé" hay theo "Kỳ lĩnh thưởng"? Luật mới nâng ngưỡng chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng lên mức trên 20 triệu đồng (thay vì trên 10 triệu đồng như trước đây) với thuế suất cố định là 10%. Trước đây, Tiền thuế TNCN được các đại lý và Công ty XSKT tính và khấu trừ trực tiếp theo từng tờ vé số trúng thưởng riêng biệt độc lập, hoàn toàn KHÔNG cộng dồn theo kỳ mở thưởng hay tổng số tiền cá nhân nhận được trong ngày. Về việc này, Hội đồng XSKT Miền Nam đã có công văn gởi cơ quan cấp trên đề nghị có hướng dẫn cách tính thuế TNCN từ 1/7/2026, nhưng chỉ còn vài ngày nữa áp dụng vẫn chưa có công văn cụ thể … chính vì vậy, Hội nghị đã dành thời gian thảo luận để áp dụng luật mới tránh sai sót ngay từ đầu. Đại lý vé số: Nộp thuế TNCN ra sao khi không có chứng từ chứng minh chi phí? Theo đó, Từ năm 2026, đại lý cá nhân chỉ phát sinh nghĩa vụ nộp thuế TNCN khi tổng doanh thu hoa hồng trong năm vượt quá 500 triệu đồng (được trừ thẳng mốc 500 triệu này trước khi tính thuế) với mức thuế 5%. Đây là vấn đề và cũng là nỗi lo của hàng vạn đại lý cá nhân, hộ kinh doanh khi không thể thu thập đủ hóa đơn, chứng từ chi phí đầu vào (tiền thuê mặt bằng nhỏ, điện nước, hao hụt vé, chi trả cho người bán dạo lẻ...). Trao đổi với chúng tôi bên ngoài Hội nghị, một lãnh đạo Công ty XSKT cho biết: Trước đây, do thói quen, phong tục, tập quán… đều dùng tiền mặt, thì nay giải pháp duy nhất cho vấn đề này là là phải minh bạch hóa dòng tiền Thu-Chi (Vì có những đại lý có doanh thu cả ngàn tỷ-P/V), tuyệt đối tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật trong Hoạt động SXKT dù lợi nhuận có giảm so với trước đây.

HỒNG MINH