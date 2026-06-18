Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 19/03/2026 của UBND phường Tân Thành về kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án: Dự án thành phần 1-1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức) thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 4 thành phố hồ Chí Minh.

Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Tân Thành Thông báo tìm chủ sử dụng đất và các cá nhân không liên lạc được để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Dự án thành phần 1-1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức) thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 4 thành phố hồ Chí Minh. Danh sách các hộ dân chưa nhận thông báo thu hồi đất như sau:

TT

Họ và tên

Số thửa địa chính

Số tờ địa chính

Số thông báo THĐ

Địa chỉ thửa đất

1

Bà Nguyễn Thị Tiêu

41

85

721/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

2

Ông Chướng A Mùi và Hà Mộc Anh

78

84

678/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

3

Ông Nguyễn Tiến Hải

76

84

1119/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

4

Ông Hoàng Tuấn Hải và bà Trần Xuân Nhi

717

88

1098/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

5

Ông Trương Văn Hồng và bà Nguyễn Thị Thanh Hà

718

88

857/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

6

Bà Phạm Lê Minh Hằng

583

88

856/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

7

Bà Trương Thị Kim Thủy

62

78

960/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

8

Ông Võ Ngọc Khâm

9

111

794/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

9

Ông Vũ Văn Thịnh và bà Nguyễn Minh Phương

678

88

861/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

10

Ông Bùi Thọ Thanh

715

88

709/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

11

Ông Huỳnh Anh Vũ

606

88

674/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

12

Bà Lê Thị Ngọc Huyền

732

88

667/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

13

Ông Lê Anh Dũng

579,545,574,281

99

632/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

14

Bà Nguyễn Lê Bích Đào

743

88

871/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

15

Ông Nguyễn Hữu Quốc Hùng

584

89

/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

16

Bà Nguyễn Thị Nguyệt

762,763

88

913/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

17

Ông Hoàng Xuân Chính và bà Mai Thị Nết

701

88

1110/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

18

Ông Huỳnh Xuân Tùng và bà Ngô Thị Yến Anh

737

88

1070/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

23

Ông Lê Văn Khương và bà Lê Thị Hoa

738

88

1097/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

19

Ông Ngô Thanh Bình

692

88

1125/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

20

Ông Nguyễn Đức hải và bà Đặng Thị Thúy

112

88

1133/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

21

Ông Trần Văn Ngọc và bà Nguyễn Thị Kim Phượng

604

88

1133/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

22

Ông Thái Doãn Quý và bà Lê Thị Giang

733

88

889/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

23

Ông Phạm Sỹ Hoàng và bà Đoàn Thị Trà Linh

658,657,660

88

909/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

24

Ông Phạm Quốc hùng và bà Trần Thị Cẩm thơ

702

88

907/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

25

Ông Trần Công Danh và Bà Nguyễn Thị Hồng Nga

567

88

890/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

26

Ông Trần Anh Đức và bà Lê Thị Huyền

758

88

895/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

27

Bà Vũ Nguyễn Tường Vi

603

88

1157/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

28

Ông Trịnh Văn Trọng

605,565

88

932/TB-UBND; 855/TB-UBND

P.Tân Thành, TP HCM

29

Bà Nguyễn Thị Thủy

3

92

823/TB-UBND;

P.Tân Thành, TP HCM

30

Ông Nguyễn Ngọc Trân và bà Trần Thị Liễu

125

11

1285/TB-UBND;

P.Tân Thành, TP HCM

31

Ông Hong A Ửng

24

11

1286/TB-UBND;

P.Tân Thành, TP HCM



Kể từ ngày niêm yết, đăng báo (lần đầu) thông báo này mà cá nhân, hộ gia đình có đất thu hồi không đến liên hệ với UBND phường Tân Thành hoặc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tân Thành thì Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tân Thành phối hợp với UBND phường Tân Thành tiến hành lập biên bản và thực hiện kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất; lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định.

Các hộ gia đình, cá nhân trên nhận được thông báo này vui lòng liên hệ: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Tân Thành, địa chỉ: Số 246 đường Bình Giã, Phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh gặp đồng chí – chuyên viên (Trần Hữu Thông) SĐT: 0989.816.161 hoặc UBND phường Tân Thành gặp đồng chí Võ Trung Hiếu – công chức địa chính phường SĐT: 0909. 631.252.

Trân trọng thông báo!

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Tân Thành-TPHCM