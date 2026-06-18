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Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Tân Thành - TPHCM thông báo:

Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 19/03/2026 của UBND phường Tân Thành về kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án: Dự án thành phần 1-1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức) thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 4 thành phố hồ Chí Minh.

Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Tân Thành Thông báo tìm chủ sử dụng đất và các cá nhân không liên lạc được để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Dự án thành phần 1-1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức) thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 4 thành phố hồ Chí Minh. Danh sách các hộ dân chưa nhận thông báo thu hồi đất như sau:

TT
 Họ và tên
 Số thửa địa chính
 Số tờ địa chính
 Số thông báo THĐ
Địa chỉ thửa đất
1
 Bà Nguyễn Thị Tiêu
 41
 85
 721/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
2
 Ông Chướng A Mùi và Hà Mộc Anh
 78
 84
 678/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
3
 Ông Nguyễn Tiến Hải
 76
 84
 1119/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
4
 Ông Hoàng Tuấn Hải và bà Trần Xuân Nhi
 717
 88
 1098/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
5
 Ông Trương Văn Hồng và bà Nguyễn Thị Thanh Hà
 718
 88
 857/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
6
 Bà Phạm Lê Minh Hằng
 583
 88
 856/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
7
 Bà Trương Thị Kim Thủy
 62
 78
 960/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
8
 Ông Võ Ngọc Khâm
 9
 111
 794/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
9
 Ông Vũ Văn Thịnh và bà Nguyễn Minh Phương
 678
 88
 861/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
10
 Ông Bùi Thọ Thanh
 715
 88
 709/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
11
 Ông Huỳnh Anh Vũ
 606
 88
 674/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
12
 Bà Lê Thị Ngọc Huyền
 732
 88
 667/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
13
 Ông Lê Anh Dũng
 579,545,574,281
 99
 632/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
14
 Bà Nguyễn Lê Bích Đào
 743
 88
 871/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
15
 Ông Nguyễn Hữu Quốc Hùng
584
 89
 /TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
16
 Bà Nguyễn Thị Nguyệt
 762,763
 88
 913/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
17
 Ông Hoàng Xuân Chính và bà Mai Thị Nết
 701
 88
 1110/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
18
 Ông Huỳnh Xuân Tùng và bà Ngô Thị Yến Anh
 737
 88
 1070/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
23
 Ông Lê Văn Khương và bà Lê Thị Hoa
 738
 88
 1097/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
19
 Ông Ngô Thanh Bình
 692
 88
 1125/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
20
 Ông Nguyễn Đức hải và bà Đặng Thị Thúy
 112
 88
 1133/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
21
 Ông Trần Văn Ngọc và bà Nguyễn Thị Kim Phượng
 604
 88
 1133/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
22
 Ông Thái Doãn Quý và bà Lê Thị Giang
 733
 88
 889/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
23
 Ông Phạm Sỹ Hoàng và bà Đoàn Thị Trà Linh
 658,657,660
 88
 909/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
24
 Ông Phạm Quốc hùng và bà Trần Thị Cẩm thơ
 702
 88
 907/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
25
 Ông Trần Công Danh và Bà Nguyễn Thị Hồng Nga
 567
 88
 890/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
26
 Ông Trần Anh Đức và bà Lê Thị Huyền
 758
 88
 895/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
27
 Bà Vũ Nguyễn Tường Vi
 603
 88
 1157/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
28
 Ông Trịnh Văn Trọng
 605,565
 88
 932/TB-UBND; 855/TB-UBND
 P.Tân Thành, TP HCM
29
 Bà Nguyễn Thị Thủy
 3
 92
 823/TB-UBND;
P.Tân Thành, TP HCM
30
 Ông Nguyễn Ngọc Trân và bà Trần Thị Liễu
 125
 11
 1285/TB-UBND;
P.Tân Thành, TP HCM
31
 Ông Hong A Ửng
 24
 11
 1286/TB-UBND;
P.Tân Thành, TP HCM

Kể từ ngày niêm yết, đăng báo (lần đầu) thông báo này mà cá nhân, hộ gia đình có đất thu hồi không đến liên hệ với UBND phường Tân Thành hoặc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tân Thành thì Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tân Thành phối hợp với UBND phường Tân Thành tiến hành lập biên bản và thực hiện kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất; lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định.

Các hộ gia đình, cá nhân trên nhận được thông báo này vui lòng liên hệ: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Tân Thành, địa chỉ: Số 246 đường Bình Giã, Phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh gặp đồng chí – chuyên viên (Trần Hữu Thông) SĐT: 0989.816.161 hoặc UBND phường Tân Thành gặp đồng chí Võ Trung Hiếu – công chức địa chính phường SĐT: 0909. 631.252.

Trân trọng thông báo!

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Tân Thành-TPHCM

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UBND phường Tân Thành Kế hoạch số 64/KH-UBND Thông báo

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