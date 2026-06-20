Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 19/03/2026 của UBND phường Tân Thành về kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án: Dự án thành phần 1-1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức) thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 4 thành phố hồ Chí Minh.
Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Tân Thành Thông báo tìm chủ sử dụng đất và các cá nhân không liên lạc được để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Dự án thành phần 1-1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức) thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 4 thành phố hồ Chí Minh. Danh sách các hộ dân chưa nhận thông báo thu hồi đất như sau:
|TT
|Họ và tên
|Số thửa địa chính
|Số tờ địa chính
|Số thông báo THĐ
|Địa chỉ thửa đất
|1
|Bà Nguyễn Thị Tiêu
|41
|85
|721/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|2
|Ông Chướng A Mùi và Hà Mộc Anh
|78
|84
|678/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|3
|Ông Nguyễn Tiến Hải
|76
|84
|1119/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|4
|Ông Hoàng Tuấn Hải và bà Trần Xuân Nhi
|717
|88
|1098/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|5
|Ông Trương Văn Hồng và bà Nguyễn Thị Thanh Hà
|718
|88
|857/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|6
|Bà Phạm Lê Minh Hằng
|583
|88
|856/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|7
|Bà Trương Thị Kim Thủy
|62
|78
|960/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|8
|Ông Võ Ngọc Khâm
|9
|111
|794/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|9
|Ông Vũ Văn Thịnh và bà Nguyễn Minh Phương
|678
|88
|861/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|10
|Ông Bùi Thọ Thanh
|715
|88
|709/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|11
|Ông Huỳnh Anh Vũ
|606
|88
|674/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|12
|Bà Lê Thị Ngọc Huyền
|732
|88
|667/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|13
|Ông Lê Anh Dũng
|579,545,574,281
|99
|632/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|14
|Bà Nguyễn Lê Bích Đào
|743
|88
|871/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|15
|Ông Nguyễn Hữu Quốc Hùng
|584
|89
|/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|16
|Bà Nguyễn Thị Nguyệt
|762,763
|88
|913/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|17
|Ông Hoàng Xuân Chính và bà Mai Thị Nết
|701
|88
|1110/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|18
|Ông Huỳnh Xuân Tùng và bà Ngô Thị Yến Anh
|737
|88
|1070/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|23
|Ông Lê Văn Khương và bà Lê Thị Hoa
|738
|88
|1097/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|19
|Ông Ngô Thanh Bình
|692
|88
|1125/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|20
|Ông Nguyễn Đức hải và bà Đặng Thị Thúy
|112
|88
|1133/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|21
|Ông Trần Văn Ngọc và bà Nguyễn Thị Kim Phượng
|604
|88
|1133/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|22
|Ông Thái Doãn Quý và bà Lê Thị Giang
|733
|88
|889/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|23
|Ông Phạm Sỹ Hoàng và bà Đoàn Thị Trà Linh
|658,657,660
|88
|909/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|24
|Ông Phạm Quốc hùng và bà Trần Thị Cẩm thơ
|702
|88
|907/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|25
|Ông Trần Công Danh và Bà Nguyễn Thị Hồng Nga
|567
|88
|890/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|26
|Ông Trần Anh Đức và bà Lê Thị Huyền
|758
|88
|895/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|27
|Bà Vũ Nguyễn Tường Vi
|603
|88
|1157/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|28
|Ông Trịnh Văn Trọng
|605,565
|88
|932/TB-UBND; 855/TB-UBND
|P.Tân Thành, TP HCM
|29
|Bà Nguyễn Thị Thủy
|3
|92
|823/TB-UBND;
|P.Tân Thành, TP HCM
|30
|Ông Nguyễn Ngọc Trân và bà Trần Thị Liễu
|125
|11
|1285/TB-UBND;
|P.Tân Thành, TP HCM
|31
|Ông Hong A Ửng
|24
|11
|1286/TB-UBND;
|P.Tân Thành, TP HCM
Kể từ ngày niêm yết, đăng báo (lần đầu) thông báo này mà cá nhân, hộ gia đình có đất thu hồi không đến liên hệ với UBND phường Tân Thành hoặc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tân Thành thì Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tân Thành phối hợp với UBND phường Tân Thành tiến hành lập biên bản và thực hiện kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất; lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định.
Các hộ gia đình, cá nhân trên nhận được thông báo này vui lòng liên hệ: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Tân Thành, địa chỉ: Số 246 đường Bình Giã, Phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh gặp đồng chí – chuyên viên (Trần Hữu Thông) SĐT: 0989.816.161 hoặc UBND phường Tân Thành gặp đồng chí Võ Trung Hiếu – công chức địa chính phường SĐT: 0909. 631.252.
Trân trọng thông báo!