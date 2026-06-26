Yến Sào Khánh Hòa: Khẳng định vị thế Thương hiệu quốc gia, bứt phá chiến lược giai đoạn 2026 - 2030

Ngày 25-6-2026, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã long trọng tổ chức Hội nghị Tri ân và Tôn vinh Khách hàng năm 2026 với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công Thương cùng gần 500 nhà phân phối, đại lý tiêu biểu trong nước và quốc tế. Sự kiện không chỉ nhìn lại chặng đường tăng trưởng ấn tượng năm 2025 mà còn mở ra định hướng phát triển thương hiệu bền vững giai đoạn 2026 - 2030

Doanh nghiệp dẫn đầu trong phát triển kinh tế địa phương

Năm 2025 ghi dấu bước phát triển tích cực của Công ty Yến sào Khánh Hòa với mức tăng trưởng hai con số về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước. Tại hội nghị, Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao vai trò chủ lực của Công ty trong việc đóng góp cốt lõi thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, quyết tâm đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty phát biểu tri ân khách hàng

Bên cạnh vai trò đóng góp ngân sách và tăng trưởng GRDP (chỉ số đo lường mức độ phát triển kinh tế của riêng một địa phương), Yến sào Khánh Hòa còn là hạt nhân trong Chương trình phát triển kinh tế biển và kinh tế xanh. Doanh nghiệp đã thực hiện tốt mô hình kết hợp giữa khai thác, sản xuất kinh doanh với công tác bảo tồn bền vững tài nguyên thiên nhiên, chủ động bảo vệ môi trường sinh thái và giữ vững chủ quyền biển đảo.

Nhân dịp này, Công ty Yến sào Khánh Hòa trao tặng 200 triệu đồng cho “Quỹ nhân ái Khánh Hòa” của Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa lên sân khấu nhận biểu trưng hỗ trợ; trao 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Đông Ninh Hòa Trao 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Đông Ninh Hòa Trao tặng 200 triệu đồng cho “Quỹ nhân ái Khánh Hòa” của Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa

Chiến lược nâng tầm thương hiệu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, Yến sào Khánh Hòa xác định mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị. Doanh nghiệp sẽ tiên phong áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát thị trường nhằm đấu tranh triệt để với hàng giả, hàng nhái, bảo vệ nghiêm ngặt quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu uy tín như Sanest, Sanvinest.

Nhằm tri ân những đóng góp to lớn của hệ thống phân phối gồm hơn 1.000 đại lý toàn cầu, Công ty đã vinh danh và trao thưởng cho các đối tác xuất sắc năm 2025, bao gồm: 14 Nhà phân phối Kim cương, 22 Nhà phân phối Vàng, 33 Nhà phân phối Bạc, 53 Nhà phân phối Nỗ lực và 19 Cửa hàng liên kết xuất sắc.

Trao thưởng cho Nhà phân phối Kim cương

Cam kết đồng hành và phát triển bền vững

Để tiếp tục giữ vững vị thế Thương hiệu Quốc gia trong nước và quốc tế, trong thời gian tới, Công ty cam kết hoàn thiện các cơ chế chính sách hỗ trợ, thúc đẩy xúc tiến thương mại và tổ chức các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng cho hệ thống đại lý. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa khẳng định sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất theo quy định pháp luật để Công ty Yến sào Khánh Hòa và các đối tác cùng phát triển thị trường toàn cầu, lan tỏa mạnh mẽ bản sắc văn hóa và tiềm năng kinh tế địa phương ra thế giới.

Ra mắt Thương hiệu mới SunSanest – Phổ biến hóa giá trị dinh dưỡng Nhằm hiện thực hóa sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhân dịp này Yến sào Khánh Hòa chính thức giới thiệu dòng sản phẩm mới mang thương hiệu SunSanest. Đây là thành quả sau chuỗi ngày nghiên cứu khoa học bài bản, xuất phát từ thực tế nhu cầu tiếp cận yến sào thường xuyên của các gia đình. · Định hướng sản phẩm: Chất lượng chuẩn mực, tiện lợi, dễ sử dụng trong đời sống hàng ngày. · Giá trị cốt lõi: Giữ trọn nguồn bổ dưỡng quý báu từ yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa, đồng thời tối ưu hóa chi phí để có mức giá phù hợp, giúp nhiều người dễ dàng tiếp cận hơn. · Ý nghĩa xã hội: SunSanest thể hiện trách nhiệm xã hội và khát vọng phụng sự của doanh nghiệp, đưa tinh hoa thiên nhiên ban tặng đến gần hơn với cộng đồng.

Tập thể Ban lãnh đạo Công Yến sào Khánh Hòa chung sức, chung lòng, quyết tâm đưa thương hiệu Yến Sào Khánh Hòa lên tầm cao mới, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra và tăng trưởng bền vững 2 con số trong các năm tới

K.H