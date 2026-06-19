Căn cứ Kế hoạch thu hồi đất số 24/KH-UBND ngày 22/01/2026 của Ủy ban nhân dân phường Tân Thành để thực hiện: Dự án thành phần 3 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giai đoạn 1 (Bổ sung nút giao khác mức liên thông đường ĐT.991 (đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao)), phường Tân Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Tân Thành Thông báo tìm chủ sử dụng đất và các cá nhân không liên lạc được để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giai đoạn 1 (Bổ sung nút giao khác mức liên thông đường ĐT.991 (đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao)), phường Tân Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. Danh sách các hộ dân chưa nhận thông báo thu hồi đất như sau:

TT Họ và tên Số thửa địa chính Số tờ địa chính Số thông báo THĐ Địa chỉ thửa đất 1 Bà Đỗ Hồng Vân 952 46 235/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 2 Ông Võ Tấn Lĩnh, Huỳnh Thị Thanh Hương 1702 46 511/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 3 Ông Nguyễn Chí Long và vợ là Phan Thị Thắm 1695 46 160/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM 4 Bà Trần Thị Hường 21 45 330/TB-UBND P.Tân Thành, TP HCM

Kể từ ngày niêm yết, đăng báo (lần đầu) thông báo này mà cá nhân, hộ gia đình có đất thu hồi không đến liên hệ với UBND phường Tân Thành hoặc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tân Thành thì Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tân Thành phối hợp với UBND phường Tân Thành tiến hành lập biên bản và thực hiện kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất; lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tân Thành , địa chỉ: Số 246 đường Bình Giã, Phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh gặp đồng chí Hổ - nhân viên SĐT: 0909.384.565 hoặc UBND phường Tân Thành gặp đồng chí Nguyễn Quang Hoàn - viên chức địa chính phường SĐT: 0977.908.587.

Trân trọng thông báo!

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tân Thành-TPHCM