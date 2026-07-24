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Tăng cường phối hợp bảo vệ thương hiệu Yến Sào Khánh Hòa, chống hàng giả

Chiều 23-7-2026, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa làm việc với Công ty Yến sào Khánh Hòa và chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp bảo vệ thương hiệu, phòng chống hàng giả giữa doanh nghiệp và Chi cục Quản lý thị trường.

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Quang cảnh buổi làm việc giữa Sở Công Thương và Công ty Yến sào Khánh Hòa

Giữ vững đà tăng trưởng ấn tượng

6 tháng đầu năm 2026, Công ty Yến sào Khánh Hòa ghi nhận sự phát triển vượt bậc: Sản lượng đạt trên 130 triệu sản phẩm, doanh thu 1.699 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 131,7 tỷ đồng. Công ty duy trì việc làm ổn định cho gần 3.900 lao động (thu nhập bình quân 14,5 triệu đồng/tháng) và tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu.

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Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch HĐTV Công ty phát biểu
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Góc trưng bày hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại buổi làm việc
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Lãnh đạo Công ty giới thiệu các sản phẩm Yến Sào Khánh Hòa

Chủ động đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái

Trước nạn hàng giả xâm phạm Thương hiệu Quốc gia, Yến sào Khánh Hòa cùng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã chính thức ký kết thỏa thuận phối hợp. Hai đơn vị tập trung tuyên truyền pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, chia sẻ thông tin và tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hai bên ký kết thỏa thuận phối hợp bảo vệ thương hiệu, chống hàng giả. .jpg
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và Công ty Yến sào Khánh Hòa
Ông Nguyễn Văn Nhựt phát biểu tại buổi làm việc..jpg
Ông Nguyễn Văn Nhựt phát biểu tại buổi làm việc

Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Nhựt đánh giá việc hợp tác có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và phát triển bền vững.

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Các đại biểu chụp hình lưu niệm sau buổi làm việc
K.H

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Yến sào Khánh Hòa Bảo vệ thương hiệu Chống hàng giả Chi cục Quản lý thị trường Sở Công Thương Khánh Hòa Thương hiệu quốc gia Trịnh Thị Hồng Vân

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