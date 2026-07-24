Tăng cường phối hợp bảo vệ thương hiệu Yến Sào Khánh Hòa, chống hàng giả

Giữ vững đà tăng trưởng ấn tượng
6 tháng đầu năm 2026, Công ty Yến sào Khánh Hòa ghi nhận sự phát triển vượt bậc: Sản lượng đạt trên 130 triệu sản phẩm, doanh thu 1.699 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 131,7 tỷ đồng. Công ty duy trì việc làm ổn định cho gần 3.900 lao động (thu nhập bình quân 14,5 triệu đồng/tháng) và tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu.
Chủ động đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái
Trước nạn hàng giả xâm phạm Thương hiệu Quốc gia, Yến sào Khánh Hòa cùng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã chính thức ký kết thỏa thuận phối hợp. Hai đơn vị tập trung tuyên truyền pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, chia sẻ thông tin và tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Nhựt đánh giá việc hợp tác có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và phát triển bền vững.