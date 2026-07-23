Về việc tìm chủ sử dụng đất để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc dự án Tỉnh lộ 991 nối dài (từ Quốc lộ 51 đến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải), phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Tỉnh lộ 991 nối dài (từ Quốc lộ 51 đến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải), phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên đến nay, vẫn còn một số trường hợp chưa liên lạc được, không gửi được Thông báo thu hồi đất, cụ thể như sau:

Stt

Họ và tên chủ sử dụng đất

Số tờ địa chính

Số thửa địa chính

Diện tích đất thu hồi dự kiến (m2)

Số Thông báo thu hồi đất

Địa chỉ theo giấy CNQSDĐ

1

Ông Trần Cao Trung

209 (Tờ cũ 12; 16)

100; 126 (Tờ cũ 1045; 4)

1.427,0

623/TB-UBND ngày 16/3/2026

122/5/4 Tôn Đản, phường Khánh Hội, thành phố Hồ Chí Minh.

2

Ông Hà Văn Bồn

176 (Tờ cũ 17)

4 (Tờ cũ 222)

2,5

446/TB-UBND ngày 16/3/2026

65 Cây Gáo, phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3

Nguyễn Hồng Phương

176 (Tờ cũ 17)

2 (Tờ cũ 278)

117,2

494/TB-UBND ngày 16/3/2026

112 Trần Quốc Thảo, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

4

Ông Lê Hữu Sanh và Bà Đoàn Thị Hiền Hòa

12

860

35,0

614/TB-UBND ngày 16/3/2026

Ấp Bến Đình, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành

5

Thân nhân của người có mộ cần phải di dời

177 (Tờ cũ 17)

119 (Tờ cũ 200)

37.297,5

642/TB-UBND ngày 16/3/2026



Nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ thông báo tìm chủ sử dụng đất và các cá nhân có liên quan nêu trên để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Tỉnh lộ 991 nối dài (từ Quốc lộ 51 đến đường liên cảng Cái Mép-Thị Vải), phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

Các hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến liên hệ và cung cấp hồ sơ tại:

+ UBND phường Phú Mỹ, gặp đồng chí Nguyễn Thị Thu Viễn – Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Mỹ phụ trách - SĐT: 0906.667.479 - Địa chỉ: 412 đường Độc Lập, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.

+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ, gặp đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhàng - Chuyên viên phụ trách dự án - SĐT: 0975.954.703. Địa chỉ: 02 đường Lê Duẩn, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.

+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, gặp đồng chí Lê Thành Công – Đại diện chủ đầu tư - SĐT: 0814.350.979.

Trường hợp các cá nhân, hộ gia đình không đến liên hệ thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ sẽ phối hợp với UBND phường Phú Mỹ lập biên bản và thực hiện việc kiểm đếm, thống kê nhà ở tài sản khác gắn liền với đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ xin trân trọng thông báo đến hộ gia đình, cá nhân, và các đơn vị có liên quan được biết và phối hợp cùng thực hiện.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ-TPHCM