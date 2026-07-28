Công ty Yến sào Khánh Hòa tri ân các gia đình chính sách nhân ngày 27-7

Xúc động, tự hào và biết ơn sâu sắc – đó là những cung bậc cảm xúc đọng lại trong buổi gặp mặt tri ân đầy nghĩa tình do Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Sáng ngày 27-7-2026, trong không khí trang nghiêm và thành kính, Công ty Yến sào Khánh Hòa gặp mặt, tri ân các gia đình chính sách, thương binh, thân nhân liệt sĩ cùng những người có công với cách mạng đang công tác tại đơn vị.

Tháng 7 về mang theo những khoảng lặng tri ân. Đối với đại gia đình Yến sào Khánh Hòa, đây không chỉ là một sự kiện thường niên, mà còn là nhịp cầu nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại bình yên, là lúc tâm thức mỗi con người hướng về cội nguồn dân tộc với lòng kính cẩn vô hạn.

Phút mặc niệm thiêng liêng và lời tri ân từ trái tim

Ngay trong mở đầu chương trình, toàn thể đại biểu và cán bộ, công nhân viên đã dành phút mặc niệm tĩnh lặng để tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng các Anh hùng liệt sĩ. Những người con ưu tú đã ngã xuống, cống hiến trọn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc, đổi lấy từng mái nhà êm ấm và từng nụ cười hôm nay.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐTV Công ty Yến Sào Khánh Hòa phát biểu tại buổi gặp mặt tri ân

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐTV Công ty Yến Sào Khánh Hòa – đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát không gì bù đắp nổi của các thế hệ đi trước. Bà nhấn mạnh: "Mỗi giọt máu rơi xuống, mỗi giọt nước mắt lặng thầm của các mẹ, các chị, các anh…là nền móng cho sự phát triển vững chắc của ngày hôm nay. Chúng tôi mong rằng các gia đình chính sách sẽ tiếp tục giữ lửa, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo."

Hành động thiết thực – Lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Không chỉ dừng lại ở những lời tri ân ấm áp, Ban Lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trao tận tay 276 phần quà nghĩa tình đến các cán bộ, công nhân viên, người lao động thuộc diện gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ. Tổng kinh phí thực hiện đợt tri ân này lên đến hơn 500 triệu đồng.

Tổng kinh phí thực hiện đợt tri ân này lên đến hơn 500 triệu đồng. Trong ảnh, Ban lãnh đạo Công ty tặng quà cho gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ

Hoạt động chăm lo cho các gia đình có công với cách mạng đã trở thành một nét đẹp văn hóa doanh nghiệp thấm sâu vào tư tưởng của từng người lao động Yến sào Khánh Hòa. Đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" không chỉ là truyền thống, mà đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động, giúp kết nối sức mạnh tập thể và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp đến cộng đồng.

HỒNG MINH