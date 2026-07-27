Vedan Việt Nam tuyên dương gần 1.000 học sinh là con cán bộ công nhân viên đạt thành tích học tập xuất sắc

Ngày 24-7-2026, Công ty Vedan Việt Nam phối hợp cùng Công đoàn công ty tổ chức Lễ tuyên dương và khen thưởng cho 984 học sinh là con CB-CNV đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025–2026, với tổng kinh phí trao thưởng hơn 300 triệu đồng.

Tổng Giám đốc Vedan Việt Nam Ni Chih Hao phát biểu tại lễ tuyên dương, khen thưởng con CBCNV đạt thành tích học tập xuất sắc năm học 2025–2026

Động lực tiếp sức cho thế hệ trẻ vươn xa

Đây là hoạt động thường niên được Vedan Việt Nam duy trì liên tục từ năm 2014. Trong đợt này, công ty đã khen thưởng 246 học sinh tiêu biểu đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, cùng các em có thành tích nổi bật trong phong trào Đoàn - Đội, văn nghệ và thể thao. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cũng phối hợp trao thưởng cho các em học sinh là con CB-CNV Vedan hoàn thành xuất sắc cuối các cấp học.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Đồng Nai Nguyễn Thị Tuyết và Tổng Giám đốc Vedan Việt Nam Ni Chih Hao trao thưởng cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc

Tại buổi lễ, ông Ni Chih Hao - Tổng Giám đốc Vedan Việt Nam khẳng định những thành tích của các em là niềm tự hào chung của đại gia đình Vedan, đồng thời hy vọng phần thưởng sẽ tiếp thêm động lực để các em không ngừng rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Khẳng định triết lý "Người lao động là tài sản quý giá nhất"

Chương trình khen thưởng học sinh hiếu học không chỉ lan tỏa tinh thần học tập mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến đội ngũ CB-CNV – những người vừa tận tụy cống hiến cho doanh nghiệp, vừa là điểm tựa vững chắc cho gia đình.

Với quy mô khoảng 3.800 lao động, Vedan Việt Nam hiện có hơn 1.000 nhân sự gắn bó trên 20 năm, thậm chí nhiều gia đình có 2-3 thế hệ cùng làm việc. Sự gắn kết bền chặt này khẳng định hiệu quả của các chính sách phúc lợi nhân văn, góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định và phát triển bền vững.

Đại biểu, Ban lãnh đạo Vedan Việt Nam cùng các em học sinh là con CB-CNV chụp ảnh lưu niệm tại lễ tuyên dương, khen thưởng năm học 2025–2026

V.D