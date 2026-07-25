Sáu năm lan tỏa văn hóa sẻ chia từ chương trình hiến máu nhân đạo tại Vedan Việt Nam

Đông đảo cán bộ công nhân viên Vedan Việt Nam tích cực tham gia chương trình hiến máu nhân đạo lần thứ 6

Chương trình hiến máu nhân đạo lần thứ 6 không chỉ thu hút đông đảo cán bộ công nhân viên Vedan Việt Nam mà còn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các đơn vị đồng hành bên ngoài

Hành trình 6 năm lan tỏa tinh thần "Một giọt máu - triệu tấm lòng"

Được duy trì liên tục từ năm 2020, chương trình hiến máu nhân đạo đã trở thành hoạt động thường niên mang đậm dấu ấn văn hóa doanh nghiệp tại Vedan Việt Nam. Chương trình lần thứ 6 này tiếp tục thu hút hơn 200 cán bộ công nhân viên cùng đại diện các đơn vị đồng hành tham gia, tiếp nhận thành công 250 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn. Nguồn máu này góp phần quan trọng phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Quy trình khám sức khỏe và kiểm tra sàng lọc được thực hiện nghiêm ngặt trước khi hiến máu

Khẳng định giá trị nhân văn và cam kết bền vững với cộng đồng

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động, ông Ko Chung Chih - Phó Tổng Giám đốc Công ty CPHH Vedan Việt Nam nhấn mạnh: "Điều đáng quý nhất của chương trình không chỉ là số lượng đơn vị máu được hiến tặng mà còn là tinh thần tự nguyện của cán bộ công nhân viên được gìn giữ qua từng năm. Chính sự chung tay ấy đã tạo nên giá trị bền vững và góp phần lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng".

Đại diện Ban lãnh đạo Vedan Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ thành phố Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm

Ban lãnh đạo Vedan Việt Nam và Bệnh viện Chợ Rẫy chụp ảnh lưu niệm

Chặng đường 6 năm liên tục thực hiện là minh chứng rõ nét cho cam kết lâu dài của Vedan Việt Nam trong các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR). Từ những giọt máu hồng trao đi, doanh nghiệp tiếp tục vun đắp văn hóa sẻ chia, khuyến khích mỗi cá nhân chung tay lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc cho cộng đồng

Niềm vui của cán bộ nhân viên khi nhận giấy chứng nhận và quà tri ân sau khi hoàn tất hiến máu

V.D