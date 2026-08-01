Giữ vững đà tăng trưởng 2 con số, bức phá trong 6 tháng đầu năm 2026

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH MTV XSKT Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vị thế đơn vị dẫn đầu ngành xổ số khu vực Miền Nam. Nhờ tinh thần chủ động, linh hoạt và chiến lược điều hành hiệu quả, công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước.

Bứt phá về chỉ tiêu kinh doanh

Lãnh đạo Công ty XSKT TP.Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm tại Hội nghị Sơ kết hoạt động SX-KD 6 tháng đầu năm 2026

Báo cáo tổng kết hoạt động SX-KD 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy, các hoạt động kinh doanh chính của Công ty XSKT TP.Hồ Chí Minh đều ghi nhận sự tăng trưởng ổn định: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Đạt 8.008,88 tỷ đồng, tăng 13,96% so với cùng kỳ năm 2025 (đạt 7.027,84 tỷ đồng); Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ: Đạt 6.916,92 tỷ đồng, tăng 14,03% so với cùng kỳ năm 2025 (đạt 6.065,73 tỷ đồng); Lợi nhuận trước thuế: Đạt 1.184,61 tỷ đồng, tăng 22,16% so với cùng kỳ năm 2025 (đạt 969,69 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế: Đạt 922,22 tỷ đồng, tăng 22,31% so với nửa đầu năm 2025 (đạt 753,98 tỷ đồng); Nộp ngân sách Nhà nước: Thực nộp trong 6 tháng đạt 2.951,03 tỷ đồng (với tổng số thuế phát sinh phải nộp trong kỳ là 2.665,95 tỷ đồng), tiếp tục giữ vững vị trí nhóm các doanh nghiệp Nhà nước nộp ngân sách hàng đầu tại TP.Hồ Chí Minh.

Ông Trương Vĩnh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống, công ty cũng đẩy mạnh các loại hình vé số khác, áp dụng công nghệ vào quản lý nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tính minh bạch. Thành công trong 6 tháng qua của XSKT TP.Hồ Chí Minh đến từ cả yếu tố vĩ mô lẫn sự chuẩn bị nội tại:

· Thị trường phục hồi tích cực: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam duy trì đà tăng trưởng tốt, sức mua của người dân cải thiện rõ rệt.

· Sự chỉ đạo sát sao: Công ty nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ Thành ủy, UBND TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính và Ban Thường trực Hội đồng XSKT khu vực miền Nam.

· Năng lực hệ thống: Mạng lưới đại lý phân phối được củng cố vững chắc, có tính gắn kết cao. Thương hiệu "Xổ số kiến thiết TP.Hồ Chí Minh" tiếp tục giữ vững niềm tin lớn đối với người tiêu dùng.

Dù đạt kết quả khả quan, hoạt động của công ty vẫn đối mặt với không ít áp lực: Sự cạnh tranh gay gắt từ các hình thức giải trí có thưởng trực tuyến và các sản phẩm xổ số điện toán; Tình trạng vé số giả vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến quyền lợi người chơi và đại lý chính thức; Chi phí vận hành và phát hành có xu hướng tăng theo biến động thị trường cùng với diễn biến khí hậu thất thường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số bán ra trên thị trường.

Định hướng phát triển 6 tháng cuối năm 2026

Để hoàn thành kế hoạch cả năm 2026, Công ty XSKT TP.Hồ Chí Minh xác định tập trung triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm:

· Cải tiến và đa dạng hóa sản phẩm: Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến mẫu mã vé số, nâng cao tính bảo mật chống làm giả; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong kiểm tra, quay số mở thưởng.

· Củng cố và mở rộng thị trường: Tăng cường hỗ trợ hệ thống đại lý, rà soát lại địa bàn kinh doanh để tối ưu hóa tỷ lệ tiêu thụ vé.

· Đẩy mạnh chuyển đổi số: Đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin, số hóa quy trình quản trị nội bộ nhằm tối ưu chi phí và tăng tính minh bạch trong vận hành.

Công ty TNHH MTV XSKT Thành phố Hồ Chí Minh chủ động triển khai các giải pháp chuyển đổi số sâu rộng vào quản trị, điều hành, và đặc biệt là nâng cấp công nghệ ngành in

· Thực hiện trách nhiệm xã hội (CSR): Tiếp tục duy trì các chương trình từ thiện, xây dựng nhà tình nghĩa, trao học bổng đúng với sứ mệnh "Xổ số kiến thiết - Ích nước lợi nhà".

Trải qua nửa đầu năm 2026 với nhiều dấu ấn tích cực, Công ty XSKT TP.Hồ Chí Minh tin tưởng sẽ tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do UBND Thành phố giao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của Thành phố.

“Bên cạnh kết quả kinh doanh bứt phá, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định "Phát triển kinh doanh song hành cùng trách nhiệm xã hội" là giá trị cốt lõi bền vững. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty đã dành gần 20 tỷ đồng để tài trợ trực tiếp cho các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ phương tiện sinh kế và đồng hành cùng các chương trình cộng đồng trên địa bàn Thành phố cũng như các tỉnh thành lân cận. Đồng thời, thông qua nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, nguồn thu từ hoạt động xổ số tiếp tục đóng góp tích cực vào nguồn lực chung của Thành phố. Qua đó,Thành phố thực hiện hàng loạt chương trình an sinh lớn trong nửa đầu năm 2026, như: mở rộng phủ sóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chăm lo cho hơn 325.000 người dân cùng các hộ nghèo…” 6 tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH MTV XSKT Thành phố Hồ Chí Minh đã tài trợ gần 20 tỷ đồng cho các hoạt động Từ thiện- Xã hội. Trong ảnh: Ông Trương Vĩnh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty (thứ ba từ phải sang) trao chi phí mổ tim cho trẻ em bị tim bẩm sinh

HỒNG MINH