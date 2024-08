Công ty Yến sào Khánh Hòa sôi nổi Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đến dự có Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, các doanh nghiệp thuộc Khối thi đua các doanh nghiệp (khối 4); cùng các thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, đại diện các đơn vị trực thuộc, công ty cổ phần, công ty TNHH MTV, các phòng ban trong Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Đồng chí Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa phát biểu khai mạc Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024

Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thời gian qua, phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, người lao động của công ty. Phong trào luôn được đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung. Công ty chú trọng xây dựng Ban Chỉ huy quân sự và lực lượng tự vệ Yến sào Khánh Hòa vững mạnh, đảm bảo chất lượng và số lượng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hành động chống phá của địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Nhờ vậy, trong năm qua, an ninh tại công ty luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống CBCNLĐ ngày một nâng cao.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thế Hùng biểu dương, đánh giá cao tinh thần nhiệt huyết của Đảng ủy, Ban lãnh đạo và CBCNLĐ đã giúp công ty đạt được những kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh.

Ông Nguyễn Thế Hùng đề nghị, thời gian tới, các đơn vị địa phương phối hợp chặt chẽ với công ty đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ an ninh Tổ quốc, các phong trào phòng chống an ninh tội phạm và các hoạt động xã hội từ thiện. Công ty tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, thi đua xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn vì an ninh trật tự, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và tiếp tục tham gia công tác an sinh xã hội địa phương; thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sơ kết, tổng kết đánh giá công tác xây dựng các điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tập thể Công ty Yến sào Khánh Hòa và đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty nhận bằng khen của Công an tỉnh Khánh Hòa

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen cho tập thể công ty và cá nhân đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa tặng 20 suất quà, Ban Lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa tặng 30 suất quà cho các cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa trao quà cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm tuyên truyền giáo dục cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động hăng hái thi đua, học tập gắn với truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy tinh thần cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được UBND tỉnh giao năm 2024 và các năm tiếp theo.

Cũng trong khuôn khổ ngày hội, công ty đã tuyên truyền phổ biến các nội dung an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, doanh nghiệp và phòng, tránh tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức trận giao hữu bóng đá mini nam giữa Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn Thanh niên Công ty Yến sào Khánh Hòa.

A.B