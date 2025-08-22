VEDAN Việt Nam mở rộng lĩnh vực sang thực phẩm đông lạnh

Tại Triển lãm Vietfish 2025, Công ty VEDAN Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với ngành thực phẩm đông lạnh, đánh dấu chiến lược mở rộng vượt ra khỏi các sản phẩm truyền thống như bột ngọt và gia vị.

Dù đã có 34 năm hoạt động tại Việt Nam, VEDAN vẫn không ngừng đổi mới và phát triển dựa trên giá trị cốt lõi là "tự hào tạo nên hương vị món ngon".

Đông đảo khách hàng tham quan và mua sắm tại gian hàng của VEDAN

Để phát triển các sản phẩm đông lạnh, VEDAN đã hợp tác với ông Chia-Mo Chen, một trong bốn siêu đầu bếp danh tiếng tại Đài Loan, để nhận được tư vấn chuyên môn.

Sự hợp tác này đã tạo ra những sản phẩm độc đáo như: Cá om dưa chua vị Tứ Xuyên VEDAN: Kết hợp tinh hoa ẩm thực quốc tế với các nguyên liệu địa phương của Việt Nam. Thịt viên vị cua hình đầu sư tử VEDAN: Một món ăn đặc trưng sắp ra mắt, kết hợp hài hòa giữa hải sản và thịt. Cá viên hoàng kim VEDAN: Sản phẩm đã được thị trường đón nhận nồng nhiệt với nhân trứng muối, nay bổ sung thêm hai hương vị mới là nhân phô mai và nhân nấm - thịt heo.

Lạp xưởng tươi Đài Loan với đa dạng cách chế biến

Ngoài ra, VEDAN còn giới thiệu nhiều món ăn mang phong cách quốc tế được chế biến từ nông sản và thủy sản tuyển chọn kỹ lưỡng tại Việt Nam, bao gồm Takoyaki Nhật Bản, Bánh xèo Hàn Quốc (Chijimi), và Bánh tôm mực nang mặt trăng Đài Loan.

Không chỉ tập trung vào thủy sản, VEDAN còn mở rộng danh mục với các sản phẩm chế biến sẵn từ thịt, như món "Lạp xưởng tươi Đài Loan VEDAN" đã được người tiêu dùng yêu thích.

Đặc biệt, món "Gà chiên giòn Đài Loan" được cải tiến và ra mắt tại thị trường Việt Nam với cách thưởng thức độc đáo: ăn kèm với lá húng quế chiên, mang lại hương vị đặc trưng và là "linh hồn" của món ăn.

Cá viên hoàng kim VEDAN với đa dạng phần nhân đi kèm

Tại Vietfish 2025, VEDAN Việt Nam đã nhận được sự đánh giá cao từ cả người tiêu dùng trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực thực phẩm đông lạnh với những đổi mới liên tục.

V.D