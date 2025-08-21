Lễ phát động tháng khuyến học tại xã Ba Sao: Thắp sáng tương lai học đường

Đây là một trong những hoạt động thường niên của Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp, kịp thời hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững tin bước vào năm học mới 2025-2026.

Tại buổi lễ, bà Đặng Thị Ngọc Hiền, Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp đã trao tặng 100 triệu đồng cho UBND xã Ba Sao để chăm lo cho công tác khuyến học của địa phương. Trong nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp luôn đồng hành cùng công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập của tỉnh nói chung và xã Ba Sao nói riêng.

Dịp này, Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc cũng đã trao 128 suất học bổng cho 128 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các em được đến trường.

CÔNG ĐOÀN - HỒNG MINH