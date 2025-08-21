Kinh tế

Chuyển động kinh tế & Đời sống 24H

Lễ phát động tháng khuyến học tại xã Ba Sao: Thắp sáng tương lai học đường

Đây là một trong những hoạt động thường niên của Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp, kịp thời hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững tin bước vào năm học mới 2025-2026.

IMG_2840.JPG

Tại buổi lễ, bà Đặng Thị Ngọc Hiền, Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp đã trao tặng 100 triệu đồng cho UBND xã Ba Sao để chăm lo cho công tác khuyến học của địa phương. Trong nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp luôn đồng hành cùng công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập của tỉnh nói chung và xã Ba Sao nói riêng.

IMG_2839.JPG
IMG_2838.JPG

Dịp này, Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc cũng đã trao 128 suất học bổng cho 128 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các em được đến trường.

IMG_2837.JPG
CÔNG ĐOÀN - HỒNG MINH

Từ khóa

Lễ phát động tháng khuyến học xã Ba Sao Đồng Tháp Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc hỗ trợ học sinh khó khăn năm học mới 2025-2026 học bổng khuyến học giáo dục Đồng Tháp tấm lòng vàng.

