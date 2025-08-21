Xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty đạt được nhiều kết quả tích cực, với tổng doanh thu bao gồm VAT là 7.797 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm và tăng 111% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 989 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch năm.
Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước 2.461 tỷ đồng, vượt 25% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tiêu thụ vé số truyền thống đạt mức cao 99,83%. Sản phẩm "Xổ số cào" cũng được thị trường đón nhận.
Trong 6 tháng cuối năm, công ty sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm duy trì sự ổn định, tăng cường kiểm tra thu hồi vé số không tiêu thụ hết và hỗ trợ đại lý để mở rộng thị trường. Công ty cũng sẽ nghiên cứu các ứng dụng công nghệ mới và củng cố hạ tầng công nghệ thông tin.
