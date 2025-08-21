Xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025

Ngày 21-8-2025, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty đạt được nhiều kết quả tích cực, với tổng doanh thu bao gồm VAT là 7.797 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm và tăng 111% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 989 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch năm.

Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước 2.461 tỷ đồng, vượt 25% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tiêu thụ vé số truyền thống đạt mức cao 99,83%. Sản phẩm "Xổ số cào" cũng được thị trường đón nhận.

Trong 6 tháng cuối năm, công ty sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm duy trì sự ổn định, tăng cường kiểm tra thu hồi vé số không tiêu thụ hết và hỗ trợ đại lý để mở rộng thị trường. Công ty cũng sẽ nghiên cứu các ứng dụng công nghệ mới và củng cố hạ tầng công nghệ thông tin.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Quang cảnh hội nghị

Lãnh đạo và CB-CNV Công ty chụp hình lưu niệm trước khi khai mạc hội nghị

Ông Trương Vĩnh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty XSKT Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị, trình bày báo cáo về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2025

Ban lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh giao lưu với các đại lý xổ số tại hội nghị

Ông Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch HĐTV Công ty phát biểu chỉ đạo và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm 2025

HỒNG MINH