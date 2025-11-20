Công viên bích họa tri ân thầy cô giáo

Ngày 20-11, UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sẽ tổ chức trao giải cuộc thi Sắc màu Tu Mơ Rông - Tri ân và sáng tạo, nhằm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Nhà rông, nhà sàn của đồng bào Xơ Đăng được các giáo viên mô phỏng xây dựng

Cuộc thi được UBND xã phát động từ giữa tháng 10, có sự tham gia của 6 đội thi. Mỗi đội thi bao gồm sự kết hợp giữa các trường học và tổ chức đoàn thể, đơn vị đóng chân trên địa bàn cùng lên ý tưởng, sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật bằng đá, bằng tre nứa.

Để triển khai, các đội nhặt đá, dùng gỗ khô vẽ tranh và thiết kế tác phẩm thành những bức tranh đá tuyệt đẹp.

Các tác phẩm dự thi thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc Tu Mơ Rông; tình cảm thầy trò, lòng biết ơn đối với sự nghiệp trồng người; ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước.

Địa điểm các đội sáng tạo tác phẩm dự thi nằm tại Công viên trung tâm xã Tu Mơ Rông và sẽ được trưng bày tại đây để phục vụ tham quan, làm đẹp cho công viên, trở thành địa điểm ghi dấu ấn đối với sự nghiệp trồng người trên địa bàn xã Tu Mơ Rông.

Những khúc gỗ được trang trí thành hình các em học sinh

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông cho biết, địa phương luôn ghi nhận sự đóng góp của thầy cô và qua cuộc thi, các tác phẩm sẽ gắn liền với Công viên Tu Mơ Rông, để tri ân thầy cô.

Một góc nghệ thuật do giáo viên, học sinh xây dựng từ đá và gỗ

>>> Dưới đây là một số hình ảnh về Công viên bích họa tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam:

Một tác phẩm dự thi

Không gian sáng tạo có cây xanh, hồ nước

Con đường bằng đá với nhiều gam màu

Tác phẩm "Suối nguồn tri thức"

Một góc công viên được giáo viên trang trí bằng đá

HỮU PHÚC