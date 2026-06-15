Coteccons 4 năm liên tiếp vào Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững

Năm 2026 cũng đánh dấu lần thứ 5 giải thưởng được tổ chức, và là năm thứ tư liên tiếp Coteccons góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này, duy trì chuỗi thành tích xuyên suốt trên cả ba trụ cột Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG).

Trong mùa giải năm nay, Coteccons được vinh danh tại hai hạng mục cốt lõi, bao gồm: S – Chiến lược nhân sự vì sự phát triển bền vững; G – Quản trị doanh nghiệp xuất sắc. Sự ghi nhận này cho thấy một chuyển dịch rõ ràng trong cách tiếp cận ESG của doanh nghiệp: từ định hướng chiến lược sang năng lực vận hành thực tế được tham chiếu theo các chuẩn mực quốc tế, tập trung vào hai nền tảng quan trọng nhất là con người và hệ thống quản trị.

Top 50 CSA có hệ tiêu chí đánh giá nhiều lớp, không chỉ ghi nhận kết quả mà còn đo lường cách doanh nghiệp tích hợp ESG vào chiến lược và vận hành. Trong bối cảnh ESG đang trở thành tiêu chuẩn chung của thị trường, việc được vinh danh phản ánh năng lực của Coteccons trong việc chuyển hóa ESG, mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng cũng như lợi ích dài hạn cho doanh nghiệp và toàn bộ hệ sinh thái.

THÁI VÂN