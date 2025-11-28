Cử tri mong muốn phát huy hiệu quả các trụ sở dôi dư

Sức sống cơ sở

Ngày 28-11, Tổ đại biểu (ĐB) đơn vị số 28 HĐND TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Bình Cơ trước kỳ họp HĐND TPHCM thứ 6, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổ ĐB đơn vị số 28 gồm các ĐB Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường; ĐB Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM .

BINH CO 1.jpg
Các ĐB tại buổi tiếp xúc cử tri phường Bình Cơ

Nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc, các cử tri cho rằng từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc làm giấy tờ liên quan đất đai, đo đạc để làm sổ đỏ trở nên khó khăn hơn; phải thuê đơn vị bên ngoài nên chi phí cao hơn rất nhiều.

Cử tri Mã Thị Bé cho rằng, cần thiết duy trì và có cơ chế, chính sách đối với hội chữ thập đỏ ở cấp xã, phường, vì lực lượng này thời gian qua có nhiều đóng góp cho các phong trào ở địa phương. Ý kiến trên cũng được nhiều cử tri đồng tình.

BINH CO 2.jpg
Cử tri Mã Thị Bé phát biểu

Trong khi đó, cử tri Vũ Duy Dạng kiến nghị cần có sự đầu tư đồng bộ giữa các địa phương sau sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nguồn lực phải đầu tư đồng đều, không nên phân biệt giữa các xã, phường để tránh sự phát triển không đều.

BINH CO 3.jpg Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại phường Bình Cơ

Cũng theo cử tri Vũ Duy Dạng, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số trụ sở, thiết chế văn hóa sẽ dôi dư. Vì vậy, cần quan tâm đầu tư vào những nơi này nhằm tạo không gian sinh hoạt công cộng cho người dân, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn.

VĂN CHÂU

