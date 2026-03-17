Phường An Đông bàn giao Nhà đại đoàn kết cho một cựu chiến binh khó khăn

Đây là công trình thể hiện vai trò cầu nối của MTTQ trong việc huy động nguồn lực xã hội, sẻ chia trách nhiệm cộng đồng, góp phần xây dựng phường An Đông (TPHCM) ngày càng nhân ái, phát triển và bền vững.

Đại diện Chi hội Cựu chiến binh khu phố 4 và các đoàn thể phường An Đông tặng quà cho ông Huy trong ngày khánh thành công trình

Sáng 17-3, Ủy ban MTTQ phường An Đông (TPHCM) phối hợp với Ban Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" phường tổ chức lễ bàn giao công trình sửa chữa Nhà đại đoàn kết cho gia đình cựu chiến chiến binh Nguyễn Quang Huy, hiện đang sinh sống tại căn hộ 812 lầu 1 Võ Văn Kiệt, Khu phố 4, phường An Đông. Từ nhiều năm qua, căn hộ của ông đã xuống cấp trầm trọng, nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa có khả năng sửa chữa.

Đây là công trình chào mừng thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2026 của Ủy ban MTTQ phường An Đông và các đoàn thể của địa phương.

Tham dự lễ bàn giao có ông Trương Tấn Nghiệp - Phó Trưởng ban Công tác xã hội Ủy ban MTTQ TP.HCM; ông Phạm Nam Vĩnh An - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, đại diện các đoàn thể của Khu phố cùng đơn vị tài trợ.

Ông Nguyễn Đình Quý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông phát biểu tại lễ bàn giao

Thông qua sự đề xuất của UB MTTQ phường và Quỹ "Vì người nghèo" Thành phố, Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn đã tài trợ cho gia đình ông 80 triệu đồng để sửa chữa, khắc phục tình trạng xuống cấp, dột nát, giúp gia đình có nơi ở ổn định hơn.

Đại diện các đoàn thể tặng quà cho ông Huy trong ngày khánh thành nhà mới

Hội Cựu chiến binh phường tặng quà cho ông Huy trong ngày khánh thành nhà mới

Sau thời gian thi công, công trình sửa chữa Nhà đại đoàn kết của gia đình ông Huy đã hoàn thành. Từ nay gia đình ông có nơi ở khang trang, an toàn, thuận tiện hơn trong sinh hoạt, nhất là khi mưa mưa sắp đến.

Ông Nguyễn Quang Huy gửi lời cảm ơn đến địa phương, Thành phố đã hỗ trợ sửa chữa nhà

Tháo biển khánh thành công trình sửa chữa nhà đại đoàn kết

Đại điện lãnh đạo địa phương và các đoàn thể địa phương chụp hình lưu niệm tại căn hộ mới được sửa chữa của ông Huy

Phát biểu tại lễ bàn giao, lãnh đạo địa phương đã gửi lời chúc mừng đến cựu chiến binh Nguyễn Quang Huy, đồng thời mong muốn gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đại diện gia đình cũng bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp chính quyền, Mặt trận và đơn vị tài trợ đã quan tâm, hỗ trợ.

Tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Đình Quý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường An Đông cho biết, thời gian tới Mặt trận phường sẽ tiếp tục rà soát, quan tâm, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn; huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

THU HOÀI