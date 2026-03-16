Xây dựng Vũng Tàu thành “trái tim du lịch” của TPHCM

Phường Vũng Tàu có vị trí địa lý đắc địa, cảnh quan đa dạng, tài nguyên du lịch phong phú và hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ. Theo quy hoạch của TPHCM, phường Vũng Tàu được định vị là “trái tim du lịch” của thành phố, với vai trò trung tâm kết nối và lan tỏa các sản phẩm du lịch biển, văn hóa, giải trí.

Hội tụ tiềm năng và lợi thế

Vũng Tàu có hệ sinh thái du lịch toàn diện hiếm có, gồm: biển - núi - di tích - ẩm thực - văn hóa - thể thao. Trong đó, khu vực Bãi Sau với bờ biển trải dài, không gian thoáng đãng, nhiều nhà hàng, khách sạn nhộn nhịp là lợi thế trọng điểm, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối giúp ngành du lịch - dịch vụ của Vũng Tàu có thêm nhiều điểm cộng để phát triển.

Nhiều chuyên gia cho rằng, phường Vũng Tàu ở “mũi nhọn biển phía Đông” trong tổng thể quy hoạch mới của TPHCM. Thành phố đang được định hướng trở thành trung tâm biển - dịch vụ - logistics của vùng Đông Nam bộ, với một dải bờ biển liên tục từ Cần Giờ tới Vũng Tàu, ôm trọn vịnh Gành Rái và kết nối ra cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Vũng Tàu có đường bờ biển dài và nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch

Trong dải đó, Vũng Tàu là “cửa ngõ nghỉ dưỡng” gần nhất của đô thị trung tâm: chỉ khoảng 2-2,5 giờ di chuyển, sở hữu hơn 40km đường bờ biển với hệ thống bãi tắm đa dạng kết hợp núi Nhỏ, núi Lớn, di tích văn hóa - tâm linh và ẩm thực hải sản rất đặc trưng; các không gian trọng điểm như Công viên Bãi Sau mới hoàn thiện với tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng; Công viên Bãi Trước; phố Đồ Chiểu - Trưng Trắc - Trưng Nhị và các tuyến ven biển…

Mới đây, Vũng Tàu lần đầu tiên được World Travel Awards (WTA) vinh danh với giải thưởng Điểm đến nghỉ dưỡng ven biển hàng đầu châu Á năm 2025. Giải thưởng đã đánh dấu mốc son quan trọng trong hành trình phát triển du lịch của vùng biển xinh đẹp này.

Ông Graham E. Cooke, Chủ tịch World Travel Awards, nhận xét, Vũng Tàu đã có sự phát triển ấn tượng, từ một điểm du lịch biển truyền thống trở thành một trung tâm du lịch hiện đại với đầy đủ tiện nghi, đẳng cấp quốc tế.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, cho biết, du lịch Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ còn bứt phá và lan tỏa mạnh mẽ đến các ngành kinh tế khác khi hưởng lợi trực tiếp từ khả năng kết nối “không - thủy - bộ - sắt” (hàng không - đường thủy - đường bộ - đường sắt) ngày càng thông suốt. Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang tăng tốc về đích và sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khai thác thương mại trong năm 2026, thời gian di chuyển từ TPHCM đến các trung tâm kinh tế lớn sẽ được rút ngắn đáng kể.

Ngoài ra, trong tương lai, các quy hoạch như cảng tàu khách quốc tế hay dự án đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục mở rộng không gian liên kết vùng. Dự án vượt biển dài 14km nối Cần Giờ và Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư hơn 92.600 tỷ đồng dự kiến được khởi công vào năm 2026, tích hợp cả hầm dìm và cầu vượt hiện đại. “Khoảng cách được rút ngắn không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng, mà còn thúc đẩy sự dịch chuyển trong hành vi du lịch và đầu tư”, ông Vũ Hồng Thuấn nhấn mạnh.

Định vị thương hiệu

Tiềm năng đã hội đủ, hạ tầng kết nối, nhưng làm thế nào để định vị biển Vũng Tàu trên bản đồ du lịch quốc tế? Trăn trở đó đã được lãnh đạo phường Vũng Tàu chỉ rõ trong chiến lược phát triển kinh tế địa phương với 3 nhóm giải pháp trọng tâm được triển khai đồng bộ.

Thứ nhất, nâng cấp hạ tầng và không gian du lịch biển, trọng tâm là dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, các công viên ven biển, bãi tắm công cộng theo hướng xanh - sạch - đẹp - thông minh.

Thứ hai, thu hút đầu tư các tổ hợp nghỉ dưỡng, dịch vụ cao cấp, phát triển du lịch MICE, du lịch sự kiện, thể thao biển, ẩm thực và kinh tế ban đêm.

Thứ ba, nâng cao chất lượng quản lý và dịch vụ du lịch, xây dựng hình ảnh người dân Vũng Tàu thân thiện, văn minh; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, quản lý và trải nghiệm du lịch.

“Chúng tôi xác định phát triển du lịch không chỉ theo hướng tăng lượng khách, mà quan trọng hơn là tăng giá trị, tăng chất lượng và sức cạnh tranh quốc tế, phù hợp định hướng phát triển bền vững của TPHCM; để Vũng Tàu thực sự trở thành trung tâm du lịch biển phía Đông trong chuỗi sản phẩm của thành phố”, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, khẳng định.

Theo Sở Du lịch TPHCM, xây dựng phường Vũng Tàu trở thành điểm đến quốc tế là mục tiêu thách thức, đòi hỏi vừa phát huy lợi thế diện mạo đẹp sẵn có, vừa kiến tạo môi trường du lịch thân thiện, hấp dẫn. Thành công sẽ phụ thuộc vào sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư để Vũng Tàu thực sự trở thành trung tâm du lịch của thành phố.

QUANG VŨ