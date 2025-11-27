Cử tri quan tâm đến thủ tục đất đai, giao thông, môi trường ở nông thôn

Ngày 27- 11, Tổ đại biểu (ĐB) đơn vị số 31 HĐND TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã Phước Hòa, An Long, Phước Thành và xã Phú Giáo trước kỳ họp HĐND TPHCM thứ 6, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại xã An Long và xã Phước Hòa, Tổ đại biểu số 31 gồm các ĐB: Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Lê Anh Tuấn, Phó trưởng Ban kinh tế, ngân sách HĐND TPHCM, đã tiếp xúc cử tri.

ĐB Nguyễn Thị Mỹ Hằng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Phước Hòa

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phước Hòa đã phản ánh một số vấn đề liên quan đến công tác giải tỏa đền bù khi thực hiện công trình giao thông.

Vấn đề ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn cũng được nhiều cử tri quan tâm, cho rằng ở xã Phước Hòa hiện nay có nhiều trang trại chăn nuôi, nhà xưởng hoạt động gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Cử tri xã Phước Hòa phát biểu ý kiến

Liên quan đến tình hình giao thông ở khu vực nông thôn, cử tri Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết người dân xã Phước Hòa phần lớn làm nông. Tuy nhiên, đến thời điểm này, khi xe công nông vận chuyển phân bón, nông sản ra đường thì lập tức bị xử phạt. Từ đó việc vận chuyển nông sản của người dân khó hơn, giá cả theo đó mà tăng.

Đồng tình với ý kiến trên, cử tri Nguyễn Thị Lượt cho rằng, nếu không dùng xe công nông thì phải có phương tiện thay thế, nhưng đến giờ không có phương tiện thay thế nên rất khó khăn cho nông dân khi đang vào vụ.

Trước đó, sáng 27-11, tiếp xúc cử tri tại xã An Long, tổ đại biểu cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của cử tri đối với vấn đề môi trường nông thôn, hệ thống đường giao thông, đèn chiếu sáng...

* Cùng ngày, tại xã Phước Thành và xã Phú Giáo, Tổ đại biểu số 31 HĐND TPHCM gồm các ĐB: Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Nguyễn Văn Hiền Phúc, Giám đốc Công ty Luật Becamex, đã tiếp xúc cử tri.

ĐB Nguyễn Khoa Hải và ĐB Nguyễn Văn Hiền Phúc tại buổi tiếp xúc cử tri xã Phú Giáo

Cử tri xã Phú Giáo và xã Phước Thành đã có nhiều ý kiến đóng góp, trong đó chiếm tỷ lệ lớn là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, bao gồm: thủ tục tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất lên thổ cư, những vướng mắc trong quá trình làm sổ đất sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri xã Phú Giáo phát biểu

Ngoài ra, cử tri xã Phú Giáo phản ánh việc tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng đã khánh thành và đưa vào hoạt động trong thời gian dài, nhưng vẫn còn một số hộ dân chưa nhận được tiền bồi thường.

Nhiều ý kiến cũng đề cập đến tình trạng hệ thống chiếu sáng trên một số tuyến đường bị hư hỏng nhưng chậm sửa chữa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông vào ban đêm.

VĂN CHÂU