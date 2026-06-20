Kẹt xe nghiêm trọng tại nút giao An Phú

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng 20-6, khu vực nút giao An Phú (TPHCM) xảy ra ùn ứ giao thông nghiêm trọng theo hướng từ hầm sông Sài Gòn lên đại lộ Mai Chí Thọ đến đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ùn ứ giao thông tại nút giao An Phú

Dòng phương tiện nối đuôi kéo dài, nhiều thời điểm gần như đứng yên. Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, từ khoảng 9 giờ đến 11 giờ, lượng phương tiện đổ dồn về cửa ngõ phía Đông thành phố tăng nhanh. Các hướng lưu thông từ đại lộ Mai Chí Thọ, đường Đồng Văn Cống và lối lên cao tốc đều xuất hiện tình trạng ùn ứ. Khu vực ùn ứ nghiêm trọng nhất là đoạn từ cửa hầm sông Sài Gòn đến nút giao An Phú và đường dẫn lên cao tốc, với chiều dài khoảng 1km.

Phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút trên đường Mai Chí Thọ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Nguyên nhân do khu vực này đang thi công nhánh cầu vượt thuộc dự án nút giao An Phú. Một phần mặt đường tại khu vực giao cắt được rào chắn phục vụ thi công, làm thu hẹp làn xe lưu thông.

Các phương tiện ùn ứ kéo dài. Ảnh: QUỐC HÙNG

Anh Minh Thắng, ngụ phường An Khánh cho biết, gia đình dự định di chuyển đến Phan Thiết để thăm người thân nhưng vừa đến khu vực nút giao An Phú đã bị kẹt xe kéo dài. “Xe nhích từng chút một. Hơn 30 phút mà chúng tôi vẫn chưa thoát ra được khu vực này để lên cao tốc”, anh Thắng chia sẻ.

Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong khi đó, hướng lưu thông từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ngược về nút giao An Phú khá thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận lợi và không xảy ra ùn ứ đáng kể.

QUỐC HÙNG