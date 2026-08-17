Kỷ niệm 61 năm Quốc khánh Singapore

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: XUÂN KHU

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà thông tin, hơn nửa thế kỷ xây dựng và vun đắp, quan hệ Việt Nam - Singapore đã trở thành hình mẫu hợp tác năng động, thực chất, hiệu quả và thành công trong khu vực Đông Nam Á.

TPHCM trong quan hệ hợp tác với Singapore đã trở thành điểm sáng nổi bật trong tổng thể quan hệ đối ngoại của thành phố. Singapore hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại TPHCM, với tổng vốn đăng ký vượt mức 24 tỷ USD. Hợp tác hai bên đang dần mở rộng sang các lĩnh vực chiến lược như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, logistics, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

TPHCM và Singapore còn đẩy mạnh hợp tác giáo dục và đào tạo, giao lưu nhân dân.

Tổng l ãnh sự Singapore tại TPHCM Pang Te Cheng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: XUÂN KHU

Ông Pang Te Cheng, Tổng lãnh sự Singapore tại TPHCM, đánh giá thành phố hội tụ hệ sinh thái kinh tế đa dạng, từ tài chính, sản xuất, công nghệ đến cảng biển và logistics.

Ông cho biết, Singapore sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển trung tâm tài chính, quản lý, giám sát và đào tạo nhân lực. Theo ông, doanh nghiệp Singapore ngày càng gắn bó, mở rộng đầu tư tại TPHCM.

Tổng lãnh sự Singapore tại TPHCM nhấn mạnh, Singapore và Việt Nam đều cần một khu vực hòa bình, rộng mở và kết nối để phát triển. Vì vậy, một Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vững mạnh, đoàn kết và giữ vai trò trung tâm là nền tảng cho cấu trúc khu vực. Hai nước cũng ủng hộ thương mại mở, tự do hàng hải và hàng không phù hợp luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

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MINH CHÂU