Củng cố niềm tin, tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 12-11, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Washington D.C (US Chamber) tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 8.

Hội nghị có chủ đề: “Kỷ nguyên phát triển mới cho quan hệ thương mại cùng có lợi”.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại công bằng, cùng có lợi với Hoa Kỳ.

Trong một thế giới đầy biến động chỉ có niềm tin mới tạo nên được hợp tác, chỉ có hợp tác mới dẫn đến thịnh vượng và chỉ có thịnh vượng mới tạo dựng được một tương lai bền vững.

Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại công bằng, cùng có lợi với Hoa Kỳ; luôn nỗ lực để xây dựng một môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng. Đó là phương châm “cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển lâu dài” ở Việt Nam.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề xuất 5 định hướng lớn để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, vì lợi ích của nhân dân hai nước và củng cố quan hệ đối tác chiến lược.

Thứ nhất, doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác về bán dẫn và công nghệ cao. Trong đó, hai bên cần hợp tác phát triển hệ sinh thái bán dẫn, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Thứ hai, doanh nghiệp hai nước hợp tác năng lượng sạch và tăng trưởng xanh, trong đó hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, hydrogen, lưu trữ năng lượng và lưới điện thông minh, hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VGP

Thứ ba, hợp tác về chuỗi cung ứng chiến lược, phát triển chuỗi cung ứng linh hoạt, đa dạng, bền vững, thúc đẩy kết nối vùng logistics thông minh nhằm giảm chi phí vận tải.

Thứ tư, hợp tác về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy thương mại số, dịch vụ số, thanh toán điện tử xuyên biên giới; hợp tác về AI, an ninh mạng, điện toán đám mây…

Thứ năm, hợp tác giáo dục, đào tạo và chuyển giao công nghệ, trong đó tập trung đào tạo kỹ sư công nghệ, chuyên gia bán dẫn, quản trị toàn cầu, kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu của hai nước.

Phó Thủ tướng cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, đồng hành cùng Việt Nam trong các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ gỡ bỏ các hạn chế kiểm soát xuất khẩu, sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng và công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Phát biểu tại hội nghị, ông Michael DeSombre, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, cho biết Việt Nam có tiềm năng lớn về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, và các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẵn sàng duy trì vai trò dẫn đầu như những nhà đầu tư và đối tác chủ chốt của doanh nghiệp Việt Nam.

đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định vai trò chiến lược của Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh kinh tế toàn cầu và chuỗi cung ứng bền vững thông qua đa dạng hóa và hợp tác.

Trong khi đó, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper cho biết, ông đánh giá cao những đóng góp của khu vực tư nhân đối với quan hệ song phương, lưu ý rằng doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ đã đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển vượt bậc của ba thập kỷ qua.

Đại sứ khẳng định, Hoa Kỳ tiếp tục cam kết hỗ trợ các mục tiêu phát triển của Việt Nam, bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới, năng lượng sạch, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

LƯU THỦY