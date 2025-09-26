Thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác trụ cột trong quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang vừa trả lời báo chí về việc triển khai hiện thực hóa những kết quả nổi bật trong chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio. (Ảnh: TTXVN)

* Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường mới đây có những kết quả nổi bật nào?

* Thứ trưởng ĐẶNG HOÀNG GIANG: Với gần 70 hoạt động đa dạng, hiệu quả, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường đã thành công rất tốt đẹp, đạt được ở mức cao tất cả các mục tiêu đề ra, để lại những dấu ấn nổi bật trên nhiều phương diện, cả về đa phương và song phương.

Về tổng thể, chuyến công tác là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của Việt Nam trên trường quốc tế.

Các thông điệp của Chủ tịch nước và đoàn cấp cao của Việt Nam là một trong những tiếng nói tích cực ủng hộ cho chủ nghĩa đa phương, hợp tác đa phương, ủng hộ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Đặc biệt, các phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao đã mang đến quốc tế câu chuyện Việt Nam vươn lên từ tro tàn chiến tranh, đói nghèo và trở thành một nước đang phát triển với mức thu nhập trung bình, với tiềm năng rất lớn, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.

Điều rất có ý nghĩa là các cam kết của Việt Nam không chỉ bằng lời nói mà còn bằng các hành động hết sức thiết thực và cụ thể như tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các cơ chế quan trọng của Liên hợp quốc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang

* Về quan hệ hợp tác song phương với Hoa Kỳ, theo Thứ trưởng, chuyến công tác của Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao có những điểm nhấn đáng chú ý nào?

* Chủ tịch nước và đoàn đại biểu Việt Nam đã mang đến thông điệp “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, hướng tới tương lai” trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 2 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Những cuộc gặp hết sức xúc động của Chủ tịch nước với cựu chiến binh của hai nước và bạn bè, nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ đã thể hiện rõ thông điệp tri ân, hàn gắn, hòa giải sau chiến tranh.

Còn các cuộc gặp của Chủ tịch nước với chính quyền Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ, chính quyền các bang, doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Hoa Kỳ lại củng cố sự lạc quan về triển vọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, vì lợi ích của doanh nghiệp, người dân hai nước.

* Từ những kết quả nổi bật đó, xin Thứ trưởng cho biết, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phối hợp với các đối tác như thế nào để triển khai?

* Bám sát những kết quả đạt được trong chuyến công tác của Chủ tịch nước, thời gian tới, chúng ta tiếp tục tham gia chủ động, tích cực, có trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả vào các hoạt động của Liên hợp quốc và diễn đàn đa phương khác.

Thông qua các cam kết cụ thể và sáng kiến thiết thực thể hiện vai trò và bản sắc riêng, đồng thời có đóng góp tương xứng với vai trò, vị thế của Việt Nam; trước mắt, chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức thật tốt Lễ mở ký Công ước tội phạm mạng tháng 10 tới.

Bên cạnh đó, chúng ta sẽ thúc đẩy quan hệ với các nước, các tổ chức đi vào chiều sâu thông qua tăng cường hợp tác trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế và khu vực; trao đổi và hợp tác chặt chẽ, thường xuyên vấn đề an ninh, chính trị, khu vực, tình hình quốc tế cùng quan tâm; thực hiện hiệu quả các cam kết nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ, hỗ trợ của quốc tế và các đối tác quan trọng về nguồn lực, góp phần phát triển đất nước.

Với Hoa Kỳ, chúng ta sẽ duy trì hoạt động gặp gỡ, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh - quốc phòng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo... là những lĩnh vực hợp tác trụ cột trong quan hệ song phương.

Hai bên cũng sẽ nỗ lực hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh, đồng thời tiếp tục đối thoại để giải quyết các khác biệt còn tồn tại trong quan hệ song phương.

BÍCH QUYÊN