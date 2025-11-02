Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ

Chiều 2-11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth.

Bộ trưởng Phan Văn Giang tặng hoa Bộ trưởng Pete Hegseth tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Pete Hegseth duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Ngay sau lễ đón, hai Bộ trưởng đã tiến hành hội đàm. Tại đây, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Pete Hegseth có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong thời điểm hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2025), góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam - Hoa Kỳ, cũng như hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Pete Hegseth, cùng đoàn đại biểu hai bên tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Tại hội đàm, hai bên thống nhất, thời quan qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ được triển khai phù hợp với chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng, cũng như các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại - tham vấn được duy trì định kỳ, luân phiên tại mỗi nước; hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, quân y, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa...

Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng cảm ơn Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ đã duy trì hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và các chuyên ngành, trong đó có gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cho quân nhân Việt Nam thông qua các khóa học, tập huấn, hội nghị, hội thảo ở trong và ngoài nước. Các trang thiết bị và cơ sở hạ tầng do Hoa Kỳ hỗ trợ đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam.

Bộ trưởng Phan Văn Giang phát biểu tại hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là điểm sáng, được lãnh đạo cấp cao hai nước cam kết mạnh mẽ; đánh giá cao việc Hoa Kỳ công bố khoản hỗ trợ mới trị giá 130 triệu USD dành cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, nâng tổng mức viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hoa Kỳ từ 300 triệu USD lên 430 triệu USD. Đặc biệt, ngày 31-10-2025, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã thay mặt Bộ Chiến tranh và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ký bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Pete Hegseth cùng các đại biểu tham quan triển lãm hình ảnh hợp tác hai nước tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Ảnh: TRẦN BÌNH

Cùng với đó, hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA) được triển khai hiệu quả. Đến nay, sau 160 đợt hoạt động hỗn hợp, Việt Nam đã trao trả cho Hoa Kỳ tổng số 994 hòm đựng hài cốt, trong đó phía Hoa Kỳ thông báo đã kết luận nhận dạng được 740 trường hợp. Về tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết, Việt Nam đánh giá cao các thông tin, tài liệu liên quan đến bộ đội Việt Nam do Hoa Kỳ cung cấp, cũng như hỗ trợ của Hoa Kỳ trong nâng cao năng lực giám định hài cốt chiến tranh. Từ khi hai bên ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực này vào tháng 7-2021 đến nay, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã xác minh 44/45 bộ hồ sơ thông tin tiếp nhận từ phía Hoa Kỳ và hiện đang tiếp tục tích cực triển khai tìm kiếm.

Bộ trưởng Pete Hegseth ghi sổ lưu niệm Bộ Quốc phòng Việt Nam trước khi tiến hành hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Bộ Quốc phòng Việt Nam trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng. Việt Nam sẵn sàng mời các sĩ quan Hoa Kỳ sang học tiếng Việt và tham gia khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam. Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh; hoàn tất quy trình nội bộ để đảm bảo các nguồn vốn viện trợ không hoàn lại được thực hiện như đã thống nhất...

Bộ trưởng Pete Hegseth phát biểu tại hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Bộ trưởng Pete Hegseth cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Việt Nam và cho biết, chuyến thăm lần này khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ quốc phòng song phương, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước. Bộ trưởng Pete Hegseth nhấn mạnh, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong tổng thể quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, góp phần xây dựng lòng tin giữa hai nước, hai quân đội và nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Pete Hegseth trao đổi kỷ vật chiến tranh, khi kết thúc hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Bộ trưởng Pete Hegseth cho biết, là một nước nằm ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng Pete Hegseth trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng Việt Nam trong hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA).

Hai Bộ trưởng trao đổi kỷ vật chiến tranh, khi kết thúc hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Bộ trưởng Phan Văn Giang đánh giá cao việc Hoa Kỳ cử các quan chức quốc phòng cấp cao cùng các trang thiết bị quốc phòng hiện đại tham gia trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, góp phần vào thành công chung của sự kiện. Bộ Quốc phòng có kế hoạch tiếp tục tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào cuối năm 2026, đồng thời mong Bộ trưởng Pete Hegseth, lãnh đạo Bộ Chiến tranh và các doanh nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ, tham gia.

