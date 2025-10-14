“Cùng OCB rinh quà thịnh vượng” thu hút hàng triệu khách hàng tham gia

Vừa qua, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã tổ chức thành công lễ quay số trúng thưởng đợt cuối, chính thức khép lại chương trình khuyến mại “Cùng OCB rinh quà thịnh vượng”với nhiều phần quà giá trị được trao đến khách hàng.

Đại diện OCB trao giải thưởng đến đại diện khách hàng trong buổi quay số

Thông qua buổi quay số, OCB đã chính thức tìm ra 35 khách hàng may mắn trúng giải đợt cuối cùng với các phần quà giá trị bao gồm: 05 giải Nhất, mỗi giải là một thẻ tiết kiệm trị giá 29 triệu đồng và 30 giải Nhì, mỗi giải là một thẻ tiết kiệm trị giá 2,9 triệu đồng. Các khách hàng trúng giải sẽ nhận giải trực tiếp tại chi nhánh và phòng giao dịch ngân hàng trên toàn quốc.

Được biết, chương trình “Cùng OCB rinh quà thịnh vượng” là chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 29 năm thành lập ngân hàng. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 4 tỷ đồng, chương trình đã nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng với hơn 5 triệu lượt tham gia và gần 2 triệu mã số dự thưởng được phát hành khi khách hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ đa dạng của OCB như: Tiền gửi; Gói tài khoản OCB; OCB OMNI và Thẻ tín dụng.

Điểm nhấn của chiến dịch là ba đợt quay số đã được tổ chức thành công (vào các ngày 15-7, 15-8 và 15-9-2025), OCB đã tìm ra 15 khách hàng trúng Thẻ tiết kiệm trị giá 29 triệu đồng và 90 khách hàng trúng Thẻ tiết kiệm 2,9 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở đó, chương trình còn ghi nhận gần 7.000 khách hàng may mắn trúng thưởng khi tham gia rút thăm tại quầy và hơn 360.000 khách hàng trúng giải trực tiếp trên ứng dụng OCB OMNI.

Bên cạnh đó, chương trình còn đạt được thành công ấn tượng về mặt truyền thông và lan tỏa. Cụ thể, trên các nền tảng mạng xã hội có hơn 11 triệu lượt tiếp cận, hơn 23.000 lượt tương tác và gần 2 triệu lượt xem, xuất hiện tại hơn 300 tòa nhà ở các thành phố lớn, ghi nhận gần 30 triệu lượt xem và 18,5 triệu lượt hiển thị, khẳng định độ phủ sóng mạnh mẽ và hiệu quả của chương trình.

Ngoài ra, từ nay đến hết 31-01-2026, khi khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy với số tiền từ 300 triệu đồng kỳ hạn từ 6 tháng trở lên sẽ nhận được 1 lượt bốc thăm may mắn trúng thưởng voucher Got-It trị giá lên đến 500 nghìn đồng. Khách hàng vừa tiết kiệm an tâm sinh lời với lãi suất hấp dẫn, vừa rinh ngay những phần quà hấp dẫn từ OCB.

OCB mang đến ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy

“Hoạt động này không chỉ là lời tri ân sâu sắc mà còn là minh chứng rõ ràng cho định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm của OCB. Theo đó, ngân hàng cam kết sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn và thiết thực hơn nữa trong thời gian tới.” – Đại diện OCB chia sẻ.

Danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình “Cùng OCB rinh quà thịnh vượng” được công bố tại website chính thức của Ngân hàng: www.ocb.com.vn.

VIỆT NGUYỄN