Cuộc thi Hùng biện Khối thi đua 17: Trường HUFLIT tạo "sân chơi" học thuật bổ ích cho sinh viên

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT) vừa đăng cai tổ chức Cuộc thi Hùng biện Khối thi đua 17 năm học 2025 – 2026. Cuộc thi năm nay với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và Công dân số”, quy tụ 8 đội thi đến từ các trường đại học thành viên trong Khối thi đua 17.

Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi học thuật dành cho sinh viên mà còn mở ra diễn đàn trao đổi đa chiều về những vấn đề nổi bật trong kỷ nguyên số như đạo đức sử dụng AI, quyền riêng tư dữ liệu, văn hóa ứng xử trên không gian mạng, công bằng xã hội trong thời đại trí tuệ nhân tạo hay gìn giữ tiếng Việt trước làn sóng công nghệ toàn cầu.

Khoảnh khắc công bố giải nhất

Sau các vòng thi hùng biện, trình diễn tài năng và phản biện trực tiếp đầy sôi nổi, đội thi đến từ Trường HUFLIT đã xuất sắc giành giải nhất. Giải nhì thuộc về Trường ĐH Thủ Dầu Một, hai giải ba được trao cho Trường Đại học Hoa Sen và Trường Đại học Văn Lang. Bốn giải khuyến khích gồm: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Công nghệ TPHCM, Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương và Trường ĐH Bình Dương.

Đội HUFLIT và đội trường ĐH Thủ Dầu Một

Kết quả cuộc thi được xác định trên cơ sở đánh giá độc lập, khách quan của Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, báo chí và công nghệ. Theo đánh giá của ban tổ chức, các đội thi năm nay đã mang đến những góc nhìn đa chiều xoay quanh nhiều chủ đề thời sự như: đạo đức sử dụng trí tuệ nhân tạo và sự trung thực trong ngôn ngữ; bản lĩnh công dân số trước “ma trận thuật toán”; sinh viên thời AI – học thông minh hay phụ thuộc công nghệ; quyền riêng tư dữ liệu cá nhân; deepfake và khủng hoảng niềm tin trong thời đại số; công bằng xã hội trong thời đại trí tuệ nhân tạo hay gìn giữ tiếng Việt trước làn sóng AI toàn cầu.

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Phó hiệu trưởng phát biểu

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Hiệu trưởng HUFLIT chia sẻ: "Trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với năng lực và trách nhiệm của mỗi công dân trong thời đại số. Thông qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn tạo ra một diễn đàn học thuật để sinh viên không chỉ thể hiện kiến thức và kỹ năng hùng biện, mà còn bày tỏ quan điểm, giá trị và trách nhiệm của mình trước những vấn đề mới của xã hội. Một công dân số trưởng thành không chỉ biết sử dụng công nghệ mà còn cần tư duy độc lập, hành động có trách nhiệm và giữ gìn các giá trị nhân văn".

Vòng thi số 2 - tranh biện

Phát biểu này cũng là thông điệp xuyên suốt của cuộc thi năm nay: trong thời đại AI, giá trị của con người không chỉ nằm ở khả năng tiếp cận dữ liệu mà còn ở năng lực đặt câu hỏi đúng, phân tích đúng, lựa chọn đúng và hành động đúng.

HUFLIT luôn chú trọng xây dựng môi trường học tập ứng dụng, tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện thông qua hệ thống hoạt động ngoại khóa, học thuật và trải nghiệm thực tiễn đa dạng. Thông qua các cuộc thi học thuật, Nhà trường mong muốn góp phần trang bị cho người học những năng lực cần thiết để thích ứng với những chuyển động nhanh chóng của xã hội và thị trường lao động trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh đó, HUFLIT tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác doanh nghiệp, tạo nhiều cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhà trường cũng triển khai nhiều chính sách học bổng dành cho tân sinh viên nhằm đồng hành cùng người học trên hành trình chinh phục tri thức.

TRUNG NGUYỄN