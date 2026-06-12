Cuộc thi lan tỏa những câu chuyện đẹp về sách và mái trường

Ngày 12-6, tại TPHCM, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi viết về “Trang sách và Mái trường”. Đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi "Trang sách và Mái trường" vào sáng 12-6

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, dành cho mọi công dân Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp, nơi cư trú. Thông qua cuộc thi, hình ảnh về những trang sách, người thầy, mái trường cùng các giá trị nhân văn của giáo dục được lan tỏa và tôn vinh.

Tham gia dự thi, người tham dự có thể sáng tác ở 3 thể loại gồm: truyện ngắn, thơ và tản văn. Ban tổ chức khuyến khích những tác phẩm có chiều sâu nhân văn, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội, khát vọng học tập và tinh thần hội nhập của con người Việt Nam trong thời đại mới.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 9-6-2026 đến ngày 30-4-2027. Cuộc thi sẽ trao một Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng, ba Giải nhất trị giá 50 triệu đồng cùng nhiều giải thưởng khác cho những tác phẩm xuất sắc nhất. Ngoài ra, các tác phẩm xuất sắc còn có cơ hội được biên tập, xuất bản thành sách/tuyển tập.

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, bày tỏ, cuộc thi nhằm tìm kiếm những tiếng nói chân thật về hình ảnh người thầy, một lớp học nhỏ nơi vùng cao, một cuốn sách cũ được giữ lại qua nhiều năm.

Ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, phát biểu tại lễ phát động cuộc thi tại TPHCM.

Thông qua những hình ảnh đó, cuộc thi được kỳ vọng trở thành không gian của những ký ức, trải nghiệm và suy ngẫm về giáo dục được kể lại bằng ngôn ngữ văn học, qua đó tôn vinh mái trường, người thầy, trang sách và những giá trị nhân văn bền vững.

Đại diện các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM tham gia lễ phát động cuộc thi

Ở góc độ khác, theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, trong thời đại ngày nay, xã hội đang chứng kiến quá nhiều thách thức, khó khăn, nhiều giá trị con người bị đổ vỡ, đánh mất. Hình ảnh những trang sách và mái trường là hành trình văn hóa giúp con người tìm lại những ký ức đẹp nhất của đời người, hướng đến các giá trị chân - thiện - mỹ.

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THU TÂM