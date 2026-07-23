Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST

Thông tư nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về công nhận chứng chỉ, bảo đảm giá trị sử dụng và chất lượng của chứng chỉ trong toàn hệ thống giáo dục quốc dân; đồng thời tạo điều kiện để người học tiếp tục học tập ở các trình độ cao hơn, thúc đẩy học tập suốt đời, học liên thông và tăng cường hội nhập quốc tế.

Trao đổi với SGGP, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, lần đầu tiên quy định thống nhất về công nhận chứng chỉ trong toàn hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, dự thảo xác định rõ phạm vi điều chỉnh đối với các loại chứng chỉ thuộc diện công nhận, gồm: chứng chỉ ngoại ngữ; chứng chỉ theo khung năng lực hoặc theo chương trình do Bộ GD-ĐT ban hành; chứng chỉ xác nhận kết quả của các kỳ thi độc lập sử dụng trong tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng và các chứng chỉ khác do Bộ GD-ĐT quy định.

Việc quy định rõ phạm vi điều chỉnh không chỉ tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý mà còn giúp các cơ sở giáo dục, tổ chức cấp chứng chỉ và người học xác định rõ giá trị sử dụng của từng loại chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Dự thảo xác định yêu cầu bảo đảm chất lượng là điều kiện tiên quyết trong việc công nhận chứng chỉ. Việc xem xét công nhận không chỉ căn cứ vào tên gọi của chứng chỉ mà tập trung đánh giá toàn diện chất lượng của tổ chức cấp chứng chỉ, tính hợp pháp, độ tin cậy của chứng chỉ cũng như quy trình đào tạo, bồi dưỡng hoặc tổ chức thi để cấp chứng chỉ.

Dự thảo quy định cơ quan có thẩm quyền công nhận phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu như: ban hành tiêu chí công nhận đối với từng loại chứng chỉ; thành lập Hội đồng tư vấn gồm các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực khảo thí và quản lý chứng chỉ; ban hành quy chế công nhận chứng chỉ; công khai danh mục chứng chỉ được công nhận trên trang thông tin điện tử và lưu trữ đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Một điểm mới đáng chú ý của dự thảo là phân định rõ thẩm quyền công nhận chứng chỉ theo từng cấp quản lý. Theo đó, Bộ GD-ĐT (thông qua Cục Quản lý chất lượng), Sở GD-ĐT và các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giao thẩm quyền công nhận các loại chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý của mình.

Đặc biệt, dự thảo bổ sung quy định cho phép các Sở GD-ĐT hoặc các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả công nhận của đơn vị khác còn hiệu lực mà không phải thực hiện lại thủ tục công nhận. Quy định này góp phần thúc đẩy công nhận lẫn nhau trong hệ thống giáo dục, giảm đánh giá lặp lại đối với cùng một chứng chỉ, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các tổ chức, đơn vị đề nghị công nhận, đồng thời bảo đảm tính liên thông trong giáo dục.

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LÂM NGUYÊN