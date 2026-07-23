Giáo dục

Lần đầu tiên quy định thống nhất về công nhận chứng chỉ trong toàn hệ thống giáo dục

SGGPO

Ngày 23-7, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo thông tư quy định việc công nhận chứng chỉ để sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST
Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST

Thông tư nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về công nhận chứng chỉ, bảo đảm giá trị sử dụng và chất lượng của chứng chỉ trong toàn hệ thống giáo dục quốc dân; đồng thời tạo điều kiện để người học tiếp tục học tập ở các trình độ cao hơn, thúc đẩy học tập suốt đời, học liên thông và tăng cường hội nhập quốc tế.

Trao đổi với SGGP, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, lần đầu tiên quy định thống nhất về công nhận chứng chỉ trong toàn hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, dự thảo xác định rõ phạm vi điều chỉnh đối với các loại chứng chỉ thuộc diện công nhận, gồm: chứng chỉ ngoại ngữ; chứng chỉ theo khung năng lực hoặc theo chương trình do Bộ GD-ĐT ban hành; chứng chỉ xác nhận kết quả của các kỳ thi độc lập sử dụng trong tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng và các chứng chỉ khác do Bộ GD-ĐT quy định.

Việc quy định rõ phạm vi điều chỉnh không chỉ tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý mà còn giúp các cơ sở giáo dục, tổ chức cấp chứng chỉ và người học xác định rõ giá trị sử dụng của từng loại chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Dự thảo xác định yêu cầu bảo đảm chất lượng là điều kiện tiên quyết trong việc công nhận chứng chỉ. Việc xem xét công nhận không chỉ căn cứ vào tên gọi của chứng chỉ mà tập trung đánh giá toàn diện chất lượng của tổ chức cấp chứng chỉ, tính hợp pháp, độ tin cậy của chứng chỉ cũng như quy trình đào tạo, bồi dưỡng hoặc tổ chức thi để cấp chứng chỉ.

Dự thảo quy định cơ quan có thẩm quyền công nhận phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu như: ban hành tiêu chí công nhận đối với từng loại chứng chỉ; thành lập Hội đồng tư vấn gồm các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực khảo thí và quản lý chứng chỉ; ban hành quy chế công nhận chứng chỉ; công khai danh mục chứng chỉ được công nhận trên trang thông tin điện tử và lưu trữ đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Một điểm mới đáng chú ý của dự thảo là phân định rõ thẩm quyền công nhận chứng chỉ theo từng cấp quản lý. Theo đó, Bộ GD-ĐT (thông qua Cục Quản lý chất lượng), Sở GD-ĐT và các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giao thẩm quyền công nhận các loại chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý của mình.

Đặc biệt, dự thảo bổ sung quy định cho phép các Sở GD-ĐT hoặc các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả công nhận của đơn vị khác còn hiệu lực mà không phải thực hiện lại thủ tục công nhận. Quy định này góp phần thúc đẩy công nhận lẫn nhau trong hệ thống giáo dục, giảm đánh giá lặp lại đối với cùng một chứng chỉ, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các tổ chức, đơn vị đề nghị công nhận, đồng thời bảo đảm tính liên thông trong giáo dục.

Tin liên quan
LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Huỳnh Văn Chương Giá trị sử dụng Chứng chỉ Liên thông Bộ Giáo dục và Đào tạo Trình độ đại học Hành lang pháp lý công nhận chứng chỉ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn