Phát động cuộc thi tôn vinh mái trường, người thầy, trang sách

Ngày 9-6, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức cuộc thi viết về “Trang sách & Mái trường".

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức cuộc thi viết về “Trang sách & Mái trường".

Cuộc thi được phát động trên phạm vi toàn quốc dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp hay nơi cư trú. Đây là hoạt động văn học nhằm tôn vinh mái trường, người thầy, trang sách và những giá trị nhân văn của giáo dục Việt Nam qua ký ức, hiện tại và tương lai.

Thông qua các tác phẩm văn học, ban tổ chức mong muốn khơi dậy tình yêu học tập, lan tỏa văn hóa đọc, truyền cảm hứng đổi mới giáo dục và kết nối những câu chuyện đẹp về thầy cô, học sinh, phụ huynh, người làm giáo dục cũng như những người âm thầm đồng hành cùng sự nghiệp trồng người.

Cuộc thi nhận tác phẩm ở 3 thể loại gồm: truyện ngắn, thơ và tản văn. Nội dung tác phẩm hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ; khuyến khích góc nhìn mới, cách viết sáng tạo, giàu cảm xúc và phản ánh đa dạng đời sống học đường trên mọi miền đất nước. Đặc biệt, ban tổ chức đặc biệt khuyến khích những tác phẩm có chiều sâu nhân văn, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội, khát vọng học tập và tinh thần hội nhập của con người Việt Nam trong thời đại mới.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 9-6-2026 đến 30-4-2027. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn trao giải và có cơ hội được biên tập, xuất bản thành sách/tuyển tập phục vụ đông đảo bạn đọc.

Giải thưởng cao nhất dành cho giải Nhất các thể loại truyện ngắn, thơ và tản văn trị giá 25 triệu đồng mỗi giải, cùng nhiều giải thưởng khác.

Trong khuôn khổ cuộc thi, ban tổ chức sẽ có các trại viết tại miền Bắc và miền Nam nhằm hỗ trợ một số tác giả (có đủ điều kiện về đề cương tác phẩm dự thi, được lựa chọn tham dự trại viết) hoàn thiện tác phẩm, tạo không gian giao lưu nghề viết và lan tỏa cảm hứng sáng tạo văn học về giáo dục.

Ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc NXBGDVN cho biết, năm 2027, NXBGDVN sẽ tròn 70 năm tuổi. Trong hành trình 70 năm ấy, hàng triệu học sinh Việt Nam đã lớn lên cùng những cuốn sách của NXBGDVN. Do đó, cuộc thi nhằm góp phần xây dựng văn hóa đọc, khuyến học, khuyến tài và nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời trong xã hội.

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LÂM NGUYÊN