"Than" thiếu giáo viên nhưng cả nước còn hơn 40.000 biên chế chưa tuyển dụng

Ngày 23-7, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị giám đốc Sở GD-ĐT năm 2026 nhằm đánh giá kết quả năm học 2025-2026 và trao đổi, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027. Một trong những vấn đề được quan tâm là tình trạng thiếu giáo viên vẫn chưa được khắc phục.

Tại hội nghị, ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ GD-ĐT đã phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, báo cáo đề xuất Trung ương bổ sung đủ 65.980 biên chế giáo viên cho các địa phương trong giai đoạn 2022-2026; chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Vũ Minh Đức báo cáo chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: THU MINH

Các địa phương đã tích cực tổ chức tuyển dụng và đạt được kết quả nhất định. Cụ thể, năm học 2025-2026 (tính đến tháng 6-2026), các địa phương đã tuyển dụng được 14.994 giáo viên cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Tính đến hết năm học 2025-2026, tổng số giáo viên mầm non, phổ thông là 1.277.297 giáo viên (tăng 3.942 giáo viên so với cuối năm học 2024 - 2025) và 98.477 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (giảm 426 cán bộ quản lý so với cuối năm học 2024 - 2025).

Ông Vũ Minh Đức thông tin, từ năm 2022 đến nay, cả nước đã tuyển dụng được hơn 60.000 giáo viên mầm non, phổ thông, nhưng chỉ đủ bù đắp cho số giáo viên nghỉ hưu, nghỉ việc. Trong khi đó, số học sinh tăng khiến hầu hết các địa phương đều thiếu giáo viên. Tính đến tháng 6-2026, cả nước còn thiếu 104.516 giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông so với định mức.

Công tác tuyển dụng của nhiều địa phương chậm và còn nhiều biên chế được giao chưa tuyển dụng. Thống kê đến ngày 31-5-2026, cả nước còn hơn 40.000 biên chế chưa tuyển dụng.

Khó khăn được đưa ra là do quy trình phân bổ biên chế và quy trình tuyển dụng giáo viên ở các địa phương mất nhiều thời gian. Cụ thể, Trung ương giao chỉ tiêu biên chế cho các tỉnh theo cơ chế giao tổng biên chế tất cả các ngành. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh xây dựng phương án phân bổ cho các ngành (trong đó có ngành giáo dục), trình HĐND xem xét quyết định phân bổ biên chế, từ đó ggành Giáo dục mới thực hiện các bước tuyển dụng.

Bên cạnh đó, vẫn còn địa phương không tổ chức tuyển dụng hết số biên chế được giao, cắt giảm cơ học biên chế được giao để thực hiện tinh giản biên chế...

Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục cho biết, Bộ GD-ĐT tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát số lượng chỉ tiêu biên chế và số lượng giáo viên hiện có của các địa phương để báo cáo Trung ương bổ sung biên chế ngành giáo dục giai đoạn 2027-2031. Đồng thời đôn đốc các địa phương tổ chức tuyển dụng hết số biên chế được giao và khắc phục tình trạng thiếu giáo viên các cấp học.

Bộ GD-ĐT sẽ chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt việc sắp xếp các cơ sở giáo dục để giảm biên chế quản lý và nhân viên, bổ sung biên chế giáo viên trực tiếp giảng dạy theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo ông Vũ Minh Đức, các địa phương cần thực hiện tốt việc sắp xếp các cơ sở giáo dục để giảm biên chế quản lý và nhân viên, bổ sung biên chế giáo viên trực tiếp giảng dạy; thực hiện rà soát, sắp xếp, điều tiết giáo viên mầm non, phổ thông giữa các cơ sở giáo dục trong tỉnh bảo đảm hợp lý, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Đồng thời tiếp tục xây dựng và thực hiện Đề án phát triển đội ngũ giáo viên ở địa phương với tầm nhìn dài hạn, phù hợp với yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; có chính sách hợp lý để thu hút giáo viên về địa phương công tác.

Đặc biệt, địa phương cần tổ chức tuyển dụng đủ số biên chế được giao.

LÂM NGUYÊN - MAI PHẠM