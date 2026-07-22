Tuyển bổ sung lớp 10: Lượng hồ sơ vượt xa chỉ tiêu xét tuyển

Ngày 22-7, các trường THPT công lập trên địa bàn TPHCM bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung vào lớp 10 năm học 2026-2027. Ngay trong buổi sáng đầu tiên nhận hồ sơ, nhiều trường đã tiếp nhận số lượng hồ sơ vượt xa chỉ tiêu xét tuyển.

Phụ huynh được tư vấn kỹ lưỡng trước khi nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung vào lớp 10 Trường THPT Đào Sơn Tây (phường Linh Xuân) trong sáng 22-7

Thầy Vũ Quốc Phong, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm (phường Xuân Hòa), cho biết, số lượng phụ huynh đến trường nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung trong ngày đầu tiên vượt xa chỉ tiêu xét tuyển bổ sung của trường. Tuy nhiên, có khoảng 20 trường hợp phụ huynh và học sinh chưa nắm rõ quy định về điều kiện tham gia xét tuyển bổ sung nên hồ sơ không hợp lệ.

Cụ thể, điều kiện tham gia xét tuyển bổ sung lớp 10 công lập năm nay là học sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập, chưa trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng nào. Vì vậy, những học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 3 nhưng không nộp hồ sơ nhập học không đủ điều kiện xét tuyển bổ sung.

Những trường hợp không đủ điều kiện đều được nhà trường giải đáp tận tình, hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

Tương tự, tại Trường THPT Đào Sơn Tây (phường Linh Xuân), Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Ngãi thông tin, ngay sau khi Sở GD-ĐT TPHCM công bố danh sách các trường THPT tuyển sinh bổ sung và số lượng chỉ tiêu xét tuyển, fanpage của Trường THPT Đào Sơn Tây đã nhận được câu hỏi của phụ huynh về điều kiện tham gia xét tuyển bổ sung tại trường.

Thầy Nguyễn Văn Ngãi cho hay, ngoài việc phản hồi thông tin qua fanpage, giúp phụ huynh tiết kiệm thời gian đi lại, nhà trường còn đăng tải đầy đủ các quy định về xét tuyển bổ sung trên website trường.

Ngoài ra, trong buổi sáng đầu tiên tiếp nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung của học sinh, nhà trường đã phổ biến lại tất cả quy định của Sở GD-ĐT TPHCM, đồng thời lưu ý phụ huynh cân nhắc kỹ trước khi nộp hồ sơ vì mỗi học sinh chỉ được đăng ký xét tuyển bổ sung vào một trường THPT công lập, không được thay đổi nguyện vọng trường sau khi đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Phụ huynh nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung vào lớp 10 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (phường Xuân Hòa) trong sáng 22-7

Riêng tại Trường THPT Tân Phong (phường Tân Hưng), Hiệu trưởng Trần Công Bình chia sẻ, một số trường hợp học sinh có điểm thi lớp 10 thấp hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường nhưng có nguyện vọng xét tuyển bổ sung vào trường.

Với những trường hợp này, nhà trường giải thích điều kiện tham gia xét tuyển bổ sung là phải có điểm thi lớp 10 lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường muốn đăng ký xét tuyển; đồng thời hướng dẫn, tư vấn cho phụ huynh có lựa chọn khác phù hợp hơn.

Đại diện các trường đều cho biết, phụ huynh hiện nay có tâm lý nóng ruột, xem xét tuyển bổ sung là cơ hội cuối cùng để có suất học công lập nên chưa cân nhắc kỹ lưỡng việc chọn trường.

Trong đó, bên cạnh các yếu tố điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung, phụ huynh cần cân nhắc khoảng cách từ nhà đến trường, đảm bảo việc đi lại ổn định, an toàn trong suốt 3 năm học THPT.

"Việc hướng dẫn, tư vấn cho phụ huynh và học sinh lựa chọn trường đăng ký xét tuyển bổ sung phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi cho chính người học, quyết định sau cùng vẫn thuộc về phụ huynh và học sinh", Phó hiệu trưởng Trường Đào Sơn Tây nhấn mạnh.

THU TÂM