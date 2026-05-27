Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận mức án 6 năm tù

Chiều 27-5, liên quan vụ án tại dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) lãnh 3 năm tù; Trần Văn Sinh (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế) 7 năm tù.

Bị quy kết vi phạm 2 tội danh gồm "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ", bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) lãnh 30 năm tù; Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế) 25 năm tù.

Bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) nhận mức án 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối với các bị cáo còn lại, cấp sơ thẩm tuyên phạt từ 3 năm tù đến 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, của cán bộ công chức khi thực thi nhiệm vụ, tạo dư luận xấu trong xã hội; phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng là người có năng lực, trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực xây dựng; được giao làm Giám đốc Ban Quản lý y tế trọng điểm - đơn vị có vai trò quan trọng trong việc thực hiện dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Quá trình thực hiện, triển khai xây dựng 2 dự án, bị cáo Thắng đã có hành vi sai phạm, gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng. Cùng với đó, bị cáo còn nhận hối lộ số tiền lớn nên phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo khác.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, hội đồng xét xử cho rằng, dù bị cáo không trực tiếp thực hiện hành vi gây ra hậu quả khiến dự án bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí, nhưng đã có sai phạm trong việc phê duyệt các quyết định lựa chọn nhà thầu…, tạo điều kiện cho bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Theo hồ sơ vụ án, với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt hồ sơ 2 dự án trên. Các quyết định phê duyệt là cơ sở để Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm triển khai thực hiện, trong đó có nhiều sai phạm dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước số tiền 803 tỷ đồng.

