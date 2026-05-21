Đề nghị cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nộp lại hơn 108 tỷ đồng

Sáng 21-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại 2 dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức (cơ sở 2).

Sáng nay, sau khi hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi xong các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã nêu quan điểm giải quyết vụ án, đồng thời đề nghị các mức án đối với 10 bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) 30 năm tù về 2 tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”. Cùng bị đề nghị tuyên phạt ở 2 tội danh như bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế) 23-25 năm tù.

Các bị cáo khác bị đề nghị từ 30-36 tháng tù đến 5-6 năm tù với các tội danh khác nhau.

Riêng bị cáo Lê Thanh Thiêm (cựu Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị đề nghị 8-9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đề nghị phần dân sự, đại diện Viện kiểm sát đề nghị các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Theo đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng có hành vi nhận hối lộ hơn 88 tỷ đồng, đã chứng minh chi cho người khác số tiền hơn 62 tỷ đồng, đề nghị bị cáo Thắng phải nộp lại hơn 25 tỷ đồng. Hiện nay, bị cáo Thắng đã nộp lại 1 tỷ đồng.

Đề nghị bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn phải nộp lại hơn 9,5 tỷ đồng, bị cáo đã nộp được hơn 3,7 tỷ đồng. Bị cáo Lê Thanh Thiêm phải nộp lại số tiền hơn 9,2 tỷ đồng, sau khi khấu trừ 36 tỷ đồng đã nộp để khắc phục.

Liên quan tới việc bồi thường khắc phục hậu quả của vụ án, Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên các bị cáo liên đới bồi thường toàn bộ số tiền thất thoát là hơn 803 tỷ đồng.

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên buộc bị cáo Nguyễn Chiến Thắng phải liên đới nộp lại 40% số tiền gây thất thoát và 50% số tiền gây lãng phí, tổng số tiền hơn 394 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến phải chịu trách nhiệm với 50% số tiền gây thất thoát, 10% số tiền gây lãng phí, tổng số tiền phải nộp là hơn 108 tỷ đồng, bị cáo Tiến đã nộp được 17 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn phải nộp lại 5% số tiền thất thoát và 30% số tiền lãng phí, tổng số tiền là hơn 223 tỷ đồng…

Hiện, phiên tòa đang diễn ra phần tranh tụng với phần bào chữa của các luật sư.

Theo hồ sơ vụ án, với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt hồ sơ 2 dự án trên. Các quyết định phê duyệt là cơ sở để Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm triển khai thực hiện, trong đó có nhiều sai phạm dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước số tiền 803 tỷ đồng.

