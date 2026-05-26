"Tài đen" cùng đồng phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai lãnh án 56 năm tù

Trưa 26-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên án sơ thẩm đối với 2 bị cáo trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai. Theo đó, 2 bị cáo nhận lãnh tổng mức án 56 năm tù.

Sáng cùng ngày, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Anh Tài (tức “Tài đen”, SN 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) cùng đồng phạm Lê Văn Ân (SN 1991, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) trong vụ cướp Vietcombank - Phòng giao dịch Hội Phú.

Khoảng 7 giờ 30, Tài và Ân được lực lượng công an áp giải đến tòa. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an cùng lực lượng chuyên trách được huy động để đảm bảo an ninh phiên xét xử.

Đúng 8 giờ, HĐXX tuyên bố khai mạc phiên tòa, công bố thông tin các bị cáo, người liên quan và tiến hành xét hỏi. Theo công bố của tòa, bị cáo Tài có 6 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”; đang bị truy nã về tội "Giết người".

Phiên tòa được truyền trực tuyến đến Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng cùng nhiều điểm cầu TAND ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, bị cáo Tài và Ân bị truy tố về các tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Rửa tiền”.

Cơ quan tố tụng xác định, cuối năm 2023, trong thời gian trốn truy nã về tội “Giết người”, Tài mua 4 khẩu súng cùng 54 viên đạn, 7 hộp tiếp đạn từ một đối tượng không rõ lai lịch rồi cất giấu tại nơi lẩn trốn ở xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Đến tháng 11-2025, Tài và Ân bàn bạc thực hiện vụ cướp tại Phòng giao dịch Trà Bá thuộc Vietcombank Chi nhánh Gia Lai, phường Hội Phú. Hai đối tượng chuẩn bị súng, xe máy, quần áo và lên kế hoạch che giấu hành vi phạm tội.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 19-1-2026, cả hai mang súng xông vào ngân hàng, uy hiếp nhân viên và bảo vệ để cướp gần 1,9 tỷ đồng rồi tẩu thoát.

Sau khi gây án, do lo ngại tiền có số seri dễ bị phát hiện, Tài bàn với Ân mang tiền vào TPHCM mua vàng rồi bán lại để đổi sang tiền tiêu xài. Đến ngày 21-1-2026, hai đối tượng chia nhau mỗi người khoảng 910 triệu đồng.

Đến ngày 4-2-2026, bị cáo Ân bị bắt giữ, còn Tài đến ngày 5-2-2026 đã ra đầu thú và giao nộp 4 khẩu súng, 5 hộp tiếp đạn cùng 45 viên đạn các loại.

Trong vụ án này, Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án để chỉ đạo công tác phối hợp đấu tranh, truy bắt các đối tượng. Ban chuyên án do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm trưởng ban. Bên cạnh vai trò chủ công của Công an tỉnh Gia Lai, Bộ Công an còn chỉ đạo Công an TPHCM cùng nhiều lực lượng nghiệp vụ tham gia hỗ trợ truy bắt các đối tượng. Sau 18 ngày truy vết, đấu tranh phá án, lực lượng chức năng đã bắt giữ các bị cáo liên quan vụ cướp ngân hàng.

Sau 3 giờ xét xử, tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài (tức “Tài đen”) 19 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 9 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và 7 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt là 35 năm tù. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành, mức án tù có thời hạn đối với một bị cáo không vượt quá 30 năm tù nên “Tài đen” phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù giam. Đối với bị cáo Lê Văn Ân, tòa tuyên phạt tổng cộng 26 năm tù, gồm 15 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 6 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và 5 năm tù về tội “Rửa tiền”. Về trách nhiệm dân sự, 2 bị cáo phải bồi thường 903 triệu đồng.

