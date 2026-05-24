Pháp luật

Tây Ninh: Phát hiện nhóm đối tượng tàng trữ súng, dụng cụ sử dụng ma túy

SGGPO

Ngày 24-5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã phát hiện nhóm đối tượng cất giữ một khẩu súng ngắn, đạn và dụng cụ sử dụng ma túy.

Khẩu súng được nhóm đối tượng cất giấu

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, tổ tuần tra của Công an xã Nhựt Tảo phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra hành chính một căn nhà thuộc ấp Bình Phú do bà Đ.T.K.H. (56 tuổi, ngụ TPHCM) thuê để ở.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 người (gồm 3 nam, 2 nữ) đang ở khu nhà chòi phía sau nên kiểm tra và test nhanh ma túy.

Kết quả, 2 người là Nguyễn Trung Hiếu (20 tuổi) và Mai Võ Hoàng Phúc (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) dương tính với ma túy.

Tổ tuần tra còn phát hiện một khẩu súng ngắn dạng rulo, 2 viên đạn và 2 con dao, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Các đối tượng và người thuê căn nhà trên đã được đưa về trụ sở công an để làm rõ. Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang xác minh nguồn gốc, mục đích tàng trữ súng của các đối tượng và xử lý theo quy định.

QUANG VINH

