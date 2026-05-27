Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm được giảm án

Sáng 27-5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm đối với 34 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, 16 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ, giảm 3 năm 6 tháng so với án sơ thẩm.

Cùng tội danh, bị cáo Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, bị tuyên 12 năm tù, giảm 3 năm so với án sơ thẩm. Chồng bị cáo Nga là Lê Hoàng, cựu Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, bị tuyên 3 năm tù về tội nhận hối lộ, giảm 2 năm so với án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Việt Nga tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: NAM HẢI

Đối với các bị cáo còn lại, cấp phúc thẩm cũng tuyên giảm án, với mức án phải chấp hành từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 9 năm 6 tháng tù giam. Ngoài ra, 6 bị cáo không có đơn kháng cáo vẫn được tòa phúc thẩm xem xét, tuyên giảm từ 3 tháng đến 6 tháng tù.

Theo đánh giá của tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga có vai trò cao nhất trong vụ án, quyết định việc nhận tiền của cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết hồ sơ tại Cục An toàn thực phẩm. Quá trình xét hỏi tại phiên phúc thẩm cho thấy vai trò của bị cáo Nga thấp hơn bị cáo Phong.

Cấp phúc thẩm nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín ngành y tế và niềm tin của người dân. Tuy nhiên, tại giai đoạn phúc thẩm, các bị cáo tiếp tục cung cấp thêm nhiều tài liệu mới, thể hiện thái độ ăn năn hối cải, ý thức khắc phục hậu quả và các tình tiết giảm nhẹ khác.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án và tự nguyện nộp thêm 70 triệu đồng vào ngân sách nhà nước để khắc phục hậu quả, nộp thay cho bị cáo khác. Nhiều bị cáo cũng xuất trình thêm tài liệu thể hiện quá trình công tác có thành tích, gia đình có truyền thống cách mạng, có đóng góp trong xây dựng, phát triển đất nước.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: NAM HẢI

Như Báo SGGP đã thông tin, giai đoạn 2018-2025, một số lãnh đạo, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã lợi dụng quy định pháp luật còn chung chung để hình thành cơ chế “xin - cho”, nhận hối lộ có hệ thống trong nhiều khâu quản lý.

Sai phạm chủ yếu xảy ra trong hoạt động thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP. Trong đó, việc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm được “báo giá” 5-10 triệu đồng/hồ sơ, thông qua các cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ trung gian.

Theo bản án sơ thẩm, tổng số tiền các bị cáo trong vụ án nhận hối lộ là hơn 94 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi cá nhân 43,9 tỷ đồng; bị cáo Trần Việt Nga hưởng lợi hơn 8,1 tỷ đồng.

