Khởi tố vợ chồng chủ cửa hàng thời trang bán sản phẩm giả mạo thương hiệu

Kinh doanh hàng ngàn sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng, vợ chồng chủ cửa hàng kinh doanh thời trang ở TPHCM vừa bị cơ quan công an khởi tố.

Ngày 23-5, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vợ chồng Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My. Trong đó, cơ quan chức năng đã thi hành lệnh bắt tạm giam Ôn Chí Phát để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Trước đó, ngày 12-5, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp Đội 6 - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM kiểm tra hộ kinh doanh Chí Phát LUXURY (166 Triệu Quang Phục, phường Chợ Lớn, TPHCM). Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh số lượng lớn quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ các loại có dấu hiệu giả mạo những nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermès, Rolex…

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 1.913 sản phẩm với tổng trị giá niêm yết hơn 1 tỷ đồng. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Tang vật bị tạm giữ

Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2021 đến tháng 5-2026, Ôn Chí Phát cùng Nguyễn Thanh My nhập hàng giả mạo nhãn hiệu thông qua các đầu mối trên mạng xã hội và bán lại nhằm thu lợi bất chính.

Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản ngân hàng và tài liệu kế toán thể hiện từ đầu năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thu lợi hơn 4,5 tỷ đồng.

Kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia xác định, 17 danh mục hàng hóa thu giữ là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu lớn trên thế giới và được bảo hộ tại Việt Nam theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

MẠNH THẮNG