TPHCM: Điều tra vụ một người tử vong dưới hồ nước

SGGPO

Chiều 24-5, Công an TPHCM cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ việc một người tử vong dưới hồ nước trong khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một chiếc xe máy bị ngã, một đôi dép và ví tiền ở khu vực bờ hồ trên đường Nguyễn Du, thuộc khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM (phường Đông Hòa, TPHCM), nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa khẩn trương đến hiện trường xác minh thông tin, kiểm tra chiếc ví có giấy tờ tùy thân mang tên L.V.N. (28 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Cảnh sát PCCC - CNCH (PC07, Công an TPHCM) cũng được huy động đến hiện trường, lặn tìm nạn nhân. Thi thể nạn nhân sau đó được tìm thấy dưới hồ.

Qua xác minh, nạn nhân là nhân viên của một công ty cung cấp suất ăn công nghiệp và thuê trọ tại phường Đông Hòa. Tối 23-5, nạn nhân rời phòng trọ rồi mất liên lạc cho đến khi được phát hiện tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

MẠNH THẮNG

