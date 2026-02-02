Cứu hộ gấu ngựa Misa nặng 120kg từ một doanh nghiệp

Ngày 2-2, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức Động vật Châu Á và Vườn quốc gia Bạch Mã cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa từ một doanh nghiệp tại TP Đà Nẵng, đồng thời đưa về chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế).

Gấu ngựa Misa được đưa về chăm sóc, cứu hộ tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã, TP Huế

Cá thể gấu tên Misa, nặng khoảng 120kg, đã được nuôi nhốt trên 25 năm. Theo Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng, cá thể gấu này đã được Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm gắn chip điện tử, kiểm tra hồ sơ và theo dõi định kỳ theo quy định.

Sau quá trình tuyên truyền, vận động, doanh nghiệp chủ động tìm hiểu, trực tiếp thăm cơ sở vật chất và điều kiện chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam để yên tâm thực hiện việc chuyển giao tự nguyện.

Khám cứu hộ cho cá thể gấu ngựa Misa

Tiếp nhận thông tin, Chi cục Kiểm lâm TP Huế phối hợp với Vườn quốc gia Bạch Mã và Tổ chức Động vật Châu Á triển khai các thủ tục pháp lý và phương án kỹ thuật, bảo đảm việc cứu hộ cá thể gấu Misa được thực hiện an toàn, đúng quy trình và trong thời gian sớm nhất.

Bác sĩ Lê Xuân Thái (Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam) cho biết, sau khi khám, gấu ngựa Misa có một số vấn đề sức khỏe cần được chăm sóc chuyên sâu như tình trạng răng lợi, tổn thương các chi. Cá thể gấu sẽ được cách ly theo dõi 30 ngày trước khi tiến hành ghép nhóm và hòa nhập môi trường bán tự nhiên.

VĂN THẮNG