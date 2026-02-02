Xã hội

Cứu hộ gấu ngựa Misa nặng 120kg từ một doanh nghiệp

SGGPO

Ngày 2-2, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức Động vật Châu Á và Vườn quốc gia Bạch Mã cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa từ một doanh nghiệp tại TP Đà Nẵng, đồng thời đưa về chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế).

z7493533992610_091ef477909ad017fc0068a81323d247.jpg
Gấu ngựa Misa được đưa về chăm sóc, cứu hộ tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã, TP Huế

Cá thể gấu tên Misa, nặng khoảng 120kg, đã được nuôi nhốt trên 25 năm. Theo Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng, cá thể gấu này đã được Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm gắn chip điện tử, kiểm tra hồ sơ và theo dõi định kỳ theo quy định.

Sau quá trình tuyên truyền, vận động, doanh nghiệp chủ động tìm hiểu, trực tiếp thăm cơ sở vật chất và điều kiện chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam để yên tâm thực hiện việc chuyển giao tự nguyện.

z7493533962067_b425309b84c85ec6a3d84d355c2d41a9.jpg
Khám cứu hộ cho cá thể gấu ngựa Misa

Tiếp nhận thông tin, Chi cục Kiểm lâm TP Huế phối hợp với Vườn quốc gia Bạch Mã và Tổ chức Động vật Châu Á triển khai các thủ tục pháp lý và phương án kỹ thuật, bảo đảm việc cứu hộ cá thể gấu Misa được thực hiện an toàn, đúng quy trình và trong thời gian sớm nhất.

Bác sĩ Lê Xuân Thái (Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam) cho biết, sau khi khám, gấu ngựa Misa có một số vấn đề sức khỏe cần được chăm sóc chuyên sâu như tình trạng răng lợi, tổn thương các chi. Cá thể gấu sẽ được cách ly theo dõi 30 ngày trước khi tiến hành ghép nhóm và hòa nhập môi trường bán tự nhiên.

VĂN THẮNG

Từ khóa

Tổ chức Động Vườn quốc gia Bạch Mã Gấu ngựa MISA Cục Lâm nghiệp Lê Xuân Thái Gấu Cá thể Gắn chip Kiểm lâm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn