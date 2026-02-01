Xã hội

Điều tra nguyên nhân hai người đàn ông tử vong sau bữa nhậu

SGGPO

Ngày 1-2, Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân hai người đàn ông tử vong sau bữa nhậu, tại xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp.

NHAU CHET.png
Cơ quan chức năng đang làm việc với gia đình có người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 29-1, ông N.V.S (sinh năm 1971, ngụ xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp) tổ chức nhóm người nhậu tại nhà.

Đến sáng 30-1, ông N.V.S và ông T.V.H (sinh năm 1980, xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp) xuất hiện các triệu chứng nôn ói, khó thở… được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đến ngày 31-1, ông H. và ông S. tử vong tại bệnh viện.

Ngoài ra, trong nhóm nhậu có ông L.T.H (sinh năm 1971) và ông N.V.T (sinh năm 1973), cùng ngụ xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp cũng có biểu hiện bất thường đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc được gia đình nhóm người trên trình báo cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp.

Ngay sau nhận được tin báo, Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

NGỌC PHÚC

Từ khóa

tổ chức nhậu tử vong sau khi nhậu ngộ độc công an tỉnh đồng tháp

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn