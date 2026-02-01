Ngày 1-2, Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân hai người đàn ông tử vong sau bữa nhậu, tại xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp.

Cơ quan chức năng đang làm việc với gia đình có người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 29-1, ông N.V.S (sinh năm 1971, ngụ xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp) tổ chức nhóm người nhậu tại nhà.

Đến sáng 30-1, ông N.V.S và ông T.V.H (sinh năm 1980, xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp) xuất hiện các triệu chứng nôn ói, khó thở… được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đến ngày 31-1, ông H. và ông S. tử vong tại bệnh viện.

Ngoài ra, trong nhóm nhậu có ông L.T.H (sinh năm 1971) và ông N.V.T (sinh năm 1973), cùng ngụ xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp cũng có biểu hiện bất thường đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc được gia đình nhóm người trên trình báo cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp.

Ngay sau nhận được tin báo, Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

NGỌC PHÚC