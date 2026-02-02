Kiểm tra vận hành cống kiểm soát triều Bến Nghé, dự án ngăn triều 10 ngàn tỷ đồng

Việc vận hành cống kiểm soát triều Bến Nghé, thuộc dự án chống ngập 10 ngàn tỷ đồng, được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực lâu dài của thành phố nhằm giải quyết căn cơ bài toán ngập nước.

Sáng 2-2, tại cống kiểm soát triều Bến Nghé, phường Xóm Chiếu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và nhà đầu tư đã trực tiếp kiểm tra công tác vận hành công trình, đồng thời chính thức tái khởi động dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – Giai đoạn 1”.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giao các sở, ngành tiếp tục phối hợp nhà đầu tư triển khai đồng loạt năm cống kiểm soát triều còn lại, hệ thống 12 cống nhỏ cùng tuyến đê bao, đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cống kiểm soát triều Bến Nghé vận hành liên tục, theo dõi mực nước trong và ngoài khu vực nội đô thông qua các trạm cảm biến đặt tại sông và hệ thống kênh rạch. Dữ liệu về mực nước triều, lưu lượng nước và diễn biến mưa được truyền về trung tâm điều hành để đưa ra phương án đóng, mở cống phù hợp.

Khi triều cường dâng cao, cửa van được đóng nhằm ngăn nước tràn vào nội đô, hạn chế nguy cơ ngập tại các khu vực trung tâm. Khi triều rút, cửa cống được mở để nước mưa và nước tồn đọng trong thành phố thoát ra sông.

Quá trình vận hành được điều chỉnh linh hoạt theo chu kỳ triều và diễn biến thời tiết, đồng thời có thể can thiệp thủ công khi cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả vận hành.

Theo báo cáo của đơn vị đầu tư, sau quá trình rà soát tổng thể và đánh giá hiện trạng, tiến độ chung của dự án hiện đạt khoảng 94%. Phần lớn những hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, các đơn vị đang tập trung hoàn thiện phần việc còn lại, kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị, kết nối hệ thống điều khiển, chạy thử và hoàn tất thủ tục nghiệm thu.

Tại cống Bến Nghé, công tác nạo vét lòng sông và hoàn thiện hệ thống điều khiển tự động đang được đẩy nhanh nhằm đảm bảo công trình vận hành ổn định. Các cống kiểm soát triều lớn khác như: Tân Thuận, Phú Xuân, Cầu Kinh và Bà Bướm tiếp tục được hoàn thiện hạng mục nhà quản lý, cảnh quan, lắp đặt thiết bị cơ điện và hệ thống điều khiển trung tâm. Trong khi đó, các cống Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định đang thi công kè bảo vệ, gia cố lòng sông, hoàn thiện đường vận hành và chuẩn bị lắp đặt cửa van. Song song đó, tuyến đê kè ven sông cũng được đẩy nhanh tiến độ, nhằm đảm bảo tính đồng bộ khi toàn bộ hệ thống đi vào vận hành.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trungnam Group, cho biết doanh nghiệp đã tập trung nguồn lực, phối hợp các nhà thầu kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống để sớm đưa công trình vào vận hành thử nghiệm. Nhà đầu tư cũng kiến nghị được tham gia vận hành dự án trong giai đoạn đầu nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đồng thời thực hiện công tác bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật, giảm thiểu rủi ro trong quá trình khai thác.

Dự án ngăn triều là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác chống ngập của thành phố. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường, nhấn mạnh dự án ngăn triều là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác chống ngập của thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án từng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khiến tiến độ bị gián đoạn dù khối lượng thi công đã đạt trên 92%.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 212 nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của thành phố và các cơ quan liên quan, những vướng mắc chính của dự án cơ bản đã được xử lý, tạo điều kiện để công trình chính thức tái khởi động.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận nỗ lực của nhà đầu tư và các sở, ngành trong việc khôi phục tiến độ dự án, từng bước đưa các hạng mục quan trọng vào vận hành. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy nhanh thủ tục giao đất đối ứng, hoàn thiện hợp đồng tín dụng và xử lý các nội dung còn tồn tại thông qua tổ công tác chuyên trách. Các đơn vị liên quan phối hợp triển khai đồng loạt các cống kiểm soát triều còn lại, cùng hệ thống đê bao nhằm đảm bảo tiến độ chung.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2026, góp phần kiểm soát triều cường, hỗ trợ tiêu thoát nước và giảm ngập cho khu vực nội đô và vùng ven thành phố.

>>> Một số hình ảnh cống ngăn triều Bến Nghé đưa vào vận hành. Ảnh: QUỐC HÙNG

