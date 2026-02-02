Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Ngày 2-2, đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Tham gia đoàn có Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Chuẩn Đô đốc Trịnh Xuân Tùng, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các tỉnh, thành phố, nhất là TPHCM đối với đơn vị thời gian qua. Đồng chí khẳng định cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển Tây Nam của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Thay mặt đoàn công tác, Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đạt được; đồng thời bày tỏ tin tưởng năm 2026, Vùng 5 Hải quân tiếp tục phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân chúc cán bộ, chiến sĩ năm mới mạnh khỏe, tiếp tục phát huy bản lĩnh, ý chí người lính Hải quân nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân

Trong không khí thân tình trước thềm năm mới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao tinh thần đoàn kết, hiệp đồng và kết quả nổi bật của Vùng 5 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đồng chí cho biết, với tinh thần “TPHCM vì cả nước, cùng cả nước”, thời gian qua Thành phố luôn quan tâm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang trong các chương trình hướng về biển, đảo; công tác đền ơn đáp nghĩa; hậu phương quân đội… TPHCM cũng thường xuyên được tạo điều kiện tổ chức các đoàn công tác quân - dân ra thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các vùng biển, đảo, nhất là khu vực biển, đảo Tây Nam.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, sự phối hợp giữa lực lượng vũ trang và địa phương, trong đó có TPHCM, góp phần làm nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, công tác mang ý nghĩa then chốt, lâu dài là công tác dân vận của Quân đội, nhằm xây dựng, củng cố thế trận lòng dân vững chắc, tạo hậu phương quân đội toàn diện, bền vững. Đồng chí bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Quân chủng Hải quân; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân; đồng thời chúc cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 đón năm mới dồi dào sức khỏe, vững thể chất, mạnh tinh thần, gia đình hạnh phúc, tiếp tục đoàn kết, hiệp đồng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao kết quả nổi bật của cán bộ, chiến sĩ trong năm 2025. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đoàn kết, hiệp đồng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4

Đồng chí nhấn mạnh, Vùng Cảnh sát biển 4 góp phần quan trọng xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân; trong đó việc gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đơn vị đứng chân có ý nghĩa đặc biệt, giúp chủ động bảo vệ từ sớm, từ xa, bảo đảm ổn định tình hình trên địa bàn chiến lược.

Đồng chí đánh giá cao hiệu quả, sức lan tỏa các chương trình: “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”… qua đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Cảnh sát biển với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại buổi thăm

Nhân dịp Tết Nguyên đán, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 sức khỏe, hạnh phúc; tiếp tục đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ, Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm và sự đồng hành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được phối hợp, hỗ trợ của Thành phố trong thời gian tới để đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

THU HOÀI