Nhiều hoạt động tri ân, nghĩa tình ở Côn Đảo

Sáng 2-2, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn, cùng thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước tại Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo.

Tại đây, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước – những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước tại Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo. Ảnh: LÊ TIẾN

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân quyết tâm bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xứng đáng với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền nhân.

Đại biểu thắp hương tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ, nhà yêu nước đang yên nghỉ ở nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: LÊ TIẾN

Tiếp đó, đoàn công tác đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Côn Đảo và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo.

Đoàn công tác thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Côn Đảo. Ảnh: LÊ TIẾN

* Trước đó, chiều 1-2, đoàn công tác Quân khu 7 đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang và Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 6 – Đặc khu Côn Đảo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đoàn công tác thăm, chúc Tết các đơn vị. Ảnh: LÊ TIẾN

Trung tướng Trần Vinh Ngọc biểu dương những thành tích xuất sắc của các đơn vị ở đặc khu Côn Đảo đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Trung tướng Trần Vinh Ngọc yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, đặc biệt là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Bính Ngọ.

MẠNH THẮNG