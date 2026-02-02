Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25 - Bài 1: Sáng kiến thổi luồng gió mới cho sản xuất

Từ xưởng đóng tàu, nhà máy công nghệ cao đến dây chuyền sản xuất truyền thống, tinh thần sáng tạo đang được khơi dậy mạnh mẽ trong đội ngũ kỹ sư, công nhân. Những sáng kiến bắt nguồn từ thực tiễn lao động đã giúp nâng cao năng suất, bảo đảm an toàn, tạo nên luồng sinh khí mới cho sản xuất công nghiệp hiện đại.

Kỹ sư Nguyễn Văn Lộc (bên trái) trao đổi kỹ thuật với đồng nghiệp trong giờ làm việc (ẢNH: TRÚC GIANG)

LTS: Lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25 - năm 2025 dự kiến diễn ra ngày 4-2. Đây là giải thưởng do Báo SGGP và Liên đoàn Lao động TPHCM sáng lập, thực hiện xuyên suốt 25 năm qua, đã tôn vinh 268 công nhân, kỹ sư tiêu biểu. Năm nay, Báo SGGP tổ chức vệt tuyên truyền về Giải thưởng Tôn Đức Thắng nhằm tiếp tục lan tỏa về phong trào lao động sáng tạo, gắn liền với nhịp thở phát triển của một đô thị đầu tàu, cùng cả nước hướng tới mục tiêu phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Sự khởi nguồn của sáng tạo

Trong không gian rộng lớn của xưởng đóng tàu Công ty TNHH VARD Vũng Tàu (KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TPHCM), tiếng máy cắt thép vang và ánh lửa hàn xì là nhịp điệu lao động đều đặn. Trong dòng người miệt mài làm việc, kỹ sư Nguyễn Văn Lộc, Phó trưởng bộ phận Chế tạo vỏ tàu, chỉ tay về khu vực chế tạo cụm chân vịt đẩy tàu điện gió, kể trước đây, công đoạn hàn các chi tiết của cụm chân vịt được thực hiện bởi nhiều tổ đội cùng làm việc. Các công nhân phải xoay trở trong không gian chật hẹp, xung quanh là dây điện, khí hàn và thiết bị dày đặc. Điều kiện làm việc nặng nhọc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng sức khỏe. Do đó, anh Lộc đề xuất chuyển toàn bộ công đoạn chế tạo cụm chân vịt đến giai đoạn chế tạo phụ tại không gian thoáng đãng, dễ kiểm soát hơn. Khi hoàn thiện, cụm chân vịt được đưa lên đấu nối. Sáng kiến tưởng như đơn giản nhưng mang lại giá trị lớn, giúp người lao động làm việc thuận lợi hơn, giảm tiếp xúc với khí hàn độc hại và tiết kiệm từ 250-300 giờ công cho mỗi con tàu. Gần đây, anh Lộc còn đề xuất cải tiến quy trình chế tạo các unit đuôi tàu SOV, CSOV khối lượng đến 80 tấn, giúp rút ngắn đáng kể thời gian cho các công đoạn cẩu - lật - di chuyển - giàn giáo, giảm nhiều mối hàn phụ và cải thiện rõ điều kiện làm việc cho công nhân. “Anh em không còn phải leo trèo nhiều, không phải làm đi làm lại. Quan trọng nhất là an toàn và đỡ tốn sức”, một công nhân chia sẻ về sáng kiến của anh Lộc.

Kỹ sư Nguyễn Văn Lộc ngắm kiểm tra tâm trục chân vịt Azipull tại xưởng (ẢNH: TRÚC GIANG)

Cũng từ những trăn trở thường ngày, tại Công ty TNHH Intel Products Việt Nam, kỹ sư Nguyễn Văn Dũng ghi dấu ấn bằng nhiều sáng kiến cải tiến hệ thống mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất và tối ưu vận hành sản xuất. Những giải pháp về băng tải và đầu gắp tự động của anh Dũng đã giúp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí vận hành thông qua tổng hợp dữ liệu, báo cáo theo thời gian thực. Những ý tưởng được hình thành từ quá trình anh trực tiếp quan sát, lắng nghe và thấu hiểu khó khăn của đội ngũ vận hành, những bất cập khiến hiệu suất chưa được khai thác tối đa và chi phí vận hành cao. Anh Dũng chia sẻ, quá trình biến ý tưởng thành kết quả gặp không ít thách thức, nhất là việc tích hợp phức tạp và hoàn toàn mới. Điều đó đòi hỏi anh phải tự học không ngừng và chủ động phân tích dữ liệu chuyên sâu. Song, điều quan trọng là tinh thần đồng lòng của tập thể và sự ủng hộ của lãnh đạo công ty đối với những sáng kiến của anh.

Cộng hưởng thành sức mạnh lớn

Ngay từ khi ra đời, Ban tổ chức Giải thưởng Tôn Đức Thắng đã chú trọng đến sự kế thừa và lan tỏa. Ở kỹ sư Nguyễn Văn Dũng, anh dành nhiều tâm huyết cho công tác đào tạo và phát triển đội ngũ kỹ thuật, trực tiếp đào tạo hơn 300 công nhân, nhân viên kỹ thuật, giúp họ làm chủ công nghệ và tiếp tục đào tạo cho thế hệ mới. “Tôi từng nhận được sự chỉ dẫn tận tình từ anh chị đi trước, nên muốn lan tỏa tinh thần ấy bằng việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho các kỹ sư, kỹ thuật viên trẻ”, anh Dũng chia sẻ. Anh còn tích cực tham gia và vận động đồng nghiệp chung tay trong nhiều hoạt động xã hội như: tân trang trường học, trồng cây xanh, hỗ trợ các gia đình hoàn cảnh khó khăn, hiến máu tình nguyện… Với anh, trách nhiệm của người kỹ sư là luôn nỗ lực học tập, sáng tạo và sẵn sàng sẻ chia để cùng tạo nên những giá trị tốt đẹp.

Anh Huỳnh Trương Khoa, Giám đốc Kỹ thuật sản xuất, Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam, là gương mặt tiêu biểu cho tinh thần lao động sáng tạo với hành trình hơn 23 năm cống hiến bền bỉ. Anh Khoa đã triển khai hàng loạt giải pháp tối ưu năng lượng, mang lại giá trị kinh tế, đồng thời kiến tạo môi trường làm việc nhân văn cho hàng ngàn lao động. Trước thực trạng nhà xưởng nóng bức, lên tới 380C, anh nghiên cứu thực hiện đề tài “Cải tạo môi trường làm việc”, giúp hạ nhiệt độ, tăng nồng độ oxy và giảm khí thải, mang lại không gian làm việc thoáng mát cho công nhân. Giai đoạn 2020-2025, những sáng kiến của anh Khoa đã làm lợi trên 6,6 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, anh còn là người thầy tận tâm khi trực tiếp đào tạo hàng trăm công nhân về an toàn điện, giúp 12 cá nhân thăng tiến lên vị trí quản lý.

Sự sáng tạo thông qua những trường hợp cụ thể trên cho thấy, sáng tạo công nghiệp được hình thành từ thực tiễn lao động mỗi ngày. Khi mỗi kỹ sư, công nhân đều trăn trở để làm tốt hơn công việc của mình, những sáng kiến đơn lẻ ấy sẽ cộng hưởng thành sức mạnh lớn, thổi luồng sinh khí mới, đóng góp thiết thực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ông LÊ VĂN MINH - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM: Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao Giải thưởng Tôn Đức Thắng đóng vai trò là bệ phóng quan trọng cho các phong trào thi đua tại đơn vị, mang lại những tác động tích cực, thúc đẩy, lan tỏa tinh thần “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, giúp gia tăng giá trị làm lợi, hiệu quả kinh tế. Nhiều giải pháp cải tiến công việc hàng ngày giúp làm lợi hàng tỷ đồng cho đơn vị và tổng công ty. Điều đó khuyến khích đơn vị đầu tư mạnh hơn cho lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số. Tại đơn vị, thông qua các hoạt động thi đua sôi nổi do công đoàn các cấp phát động, lãnh đạo đơn vị đã tạo điều kiện tối đa nuôi dưỡng các sáng kiến, tạo môi trường để người lao động phát huy sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với chúng tôi, giải thưởng là niềm tự hào và minh chứng cho đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao của đơn vị; tạo động lực phấn đấu cho người lao động, nhất là người trẻ, giúp họ tự tin theo đuổi các ý tưởng sáng tạo đột phá, phấn đấu trở thành những “người thợ cả”. Ông TRẦN THANH BÌNH - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH VARD Vũng Tàu: Môi trường sáng tạo bắt đầu từ nhà xưởng Nhiều năm qua, Công ty TNHH Vard Vũng Tàu đã triển khai chương trình cải tiến, sáng tạo như một trụ cột trong chiến lược phát triển bền vững. Doanh nghiệp vừa đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, vừa chú trọng đào tạo chuyên môn, tạo điều kiện cho kỹ sư tiếp xúc với chuyên gia nước ngoài, đồng thời xây dựng môi trường làm việc cởi mở, phối hợp giữa các bộ phận. Sáng kiến chỉ thật sự có giá trị khi xuất phát từ hiện trường sản xuất và được đo lường bằng hiệu quả cụ thể. Với hơn 1.700 công nhân, kỹ sư lành nghề, mỗi năm, Công ty Vard Vũng Tàu tiếp nhận hàng trăm ý tưởng cải tiến. Nhiều sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả, giúp nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và cải thiện điều kiện lao động. Kỹ sư Nguyễn Văn Lộc là một điển hình tiêu biểu, người đi lên từ xưởng sản xuất, sáng tạo vì người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp.

TRÚC GIANG - CẨM TUYẾT - THÁI PHƯƠNG - NGÔ BÌNH