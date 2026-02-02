Chăm lo Tết đến hơn 300 đoàn viên, người lao động Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong

Ngày 2-2, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp LĐLĐ TPHCM tổ chức họp mặt, chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tham dự có các đồng chí: Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Hơn 300 đoàn viên, người lao động tại buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo TPHCM, LĐLĐ TPHCM, Ban lãnh đạo và Công đoàn công ty cùng hơn 300 đoàn viên, người lao động nhìn lại kết quả hoạt động năm 2025; ghi nhận đóng góp, nỗ lực của tập thể đoàn viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ phục vụ cộng đồng, góp phần vào sự phát triển chung của TPHCM.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Lê Văn Hòa phát biểu tại buổi họp mặt

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Lê Văn Hòa chúc đoàn viên, người lao động công ty đón năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Đồng chí cho biết, chuỗi hoạt động chăm lo tết được triển khai đồng bộ ở các cấp Công đoàn đã và đang góp phần mang đến cho đoàn viên, người lao động một cái tết đầm ấm, đủ đầy hơn; qua đó củng cố niềm tin và sự gắn bó của người lao động với tổ chức Công đoàn.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân trao quà đến đoàn viên, người lao động

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy trao quà tại buổi họp mặt

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Công đoàn công ty tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm.

Hơn 300 phần quà tết được trao tại buổi họp mặt

Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam trao 300 phần quà tết (mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng) cho đoàn viên, người lao động. Trong không khí ấm áp, người lao động thưởng thức các tiết mục văn nghệ và dùng cơm tất niên thân mật.

THU HOÀI